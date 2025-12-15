Los primeros seis F-16AM/BM Block 15 MLU llegaron a la base de Río Cuarto, Córdoba, con un sobrevuelo sobre Buenos Aires y una ceremonia presidida por el presidente Javier Milei. Según el exjefe de la Fuerza Aérea, Mario Miguel Callejo, estos aviones modernizados con recubrimiento furtivo Have Glass V, que reemplazan a los Mirage retirados, representan un salto en la capacidad estratégica del país y, en el programa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), afirmó que “la capacidad supersónica está directamente ligada a la soberanía”

El militar Mario Miguel Callejo es un retirado con el grado de brigadier general de la Fuerza Aérea Argentina y veterano de la Guerra de Malvinas. Se desempeñó como piloto de combate en la VI Brigada Aérea, volando el sistema de armas Mirage Dagger desde la Base Aérea Militar de San Julián, y fue jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina entre julio de 2013 y enero de 2016, siendo una de las máximas autoridades de esa fuerza. Actualmente, preside la comisión Batalla Aérea por Nuestras Islas Malvinas (BANIM), dedicada a recopilar testimonios de los veteranos.

Me parece que nadie tiene más credenciales para explicarnos de manera didáctica si los F16 adquiridos por el gobierno argentino tienen una utilidad plena. ¿Qué nivel de restricciones existen respecto de su posible uso en la zona cercana a Malvinas? Al mismo tiempo, resulta interesante la comparación tecnológica con los F18, aviones con los que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Maracaibo en Venezuela la semana pasada. Por eso, los escuchamos con atención desde el punto de vista estratégico y técnico.

La incorporación de los F16 a la Argentina significa recuperar la capacidad supersónica que teníamos hasta que contábamos con los Mirage. La capacidad supersónica está directamente ligada a la soberanía; es la respuesta ante cualquier tipo de amenaza en el espacio. El F16 es un avión de cuarta generación, probado en combate; hay miles de aviones fabricados y ha demostrado su eficacia en cualquier teatro de operaciones del mundo. El hecho de haberlo incorporado significa un paso importantísimo, además de que ya vienen con una inspección de media vida realizada, la famosa MLU, con un período de media vida que permite estimar su utilización hasta 2040.

Con respecto a la diferencia de los F18, este es otro tipo de avión, la mayoría del material aéreo que equipa a la Armada de los Estados Unidos, un avión embarcado que ha reemplazado a los F14 Tomcat que tenían hasta hace no mucho tiempo. Son aviones con capacidades distintas, debido a que el F18 tiene dos motores, lo que le da un poco más de capacidad portante, pero cuenta con las características propias de un avión embarcado, lo que lo hace un diseño distinto.

Creo que se nos congeló el brigadier ahí cuando nos estaba explicando, con nuestra diferencia de conocimiento militar, que uno pensaba que el F18 y el otro era 14, como si fueran modelos de autos. El 18 es más nuevo que el 14, pero en este caso uno es un avión de embarcación, que sale de un portaaviones, y los otros salen de tierra, como los Mirage a los que se refiere. Sería el brigadier. Pidiendo disculpas si me equivoco técnicamente, imagino que debe ser algo parecido a lo que era en la Guerra de Malvinas, los Super Étendard, que eran aviones de la marina.

Usted ya había explicado la diferencia con los F18. Yo hice mi propia aclaración sobre mi desconocimiento técnico. Desde el punto de vista del verdadero conflicto que enfrenta la Argentina, que es en la zona austral con el resto de las islas que integran los archipiélagos del Atlántico Sur, estos aviones no tienen vedado su uso frente a un miembro de la OTAN, por ejemplo. Me pregunto si sirven para determinado tipo de defensa, pero no para otra.

No, eso lo hablé con el actual jefe mayor general y no hay ningún documento que penalice la utilización del avión como sistema, ni con el armamento. Por supuesto que esto es parte de los primeros pasos del equipamiento, pero no hay ninguna restricción ni respecto a Gran Bretaña, ni a ningún país. En ese sentido, la Argentina es soberana de tener el sistema de armas que adquiere de Estados Unidos, con todas las condiciones y los condicionamientos de su utilización.

Brigadier, ¿podría compararnos estos aviones con los Mirage o los Super Étendard de la época de Malvinas?

Hablamos de primera generación, la guerra de Corea, donde prácticamente todo el vuelo era con cañones. La segunda generación, en la guerra de Vietnam, ya contaba con Phantom y A4, además de otros modelos. Aparecen los primeros misiles inteligentes y se va incorporando modernización con el armamento. La tercera generación eran nuestros Mirage, con armamento dirigido y capacidad supersónica; ahí comienza la idea del avión multirrol, porque antes, en la Segunda Guerra Mundial, había aviones grandes, bombarderos y cazas destinados a tareas específicas. Surge el concepto de avión multirrol, con capacidad para combate aire-aire y ataques con armamento importante.

Luego llega el avión de cuarta generación, donde aparece el F16, que fue una revolución en el mundo aeronáutico, especialmente en la aviación de caza, con el famoso comando por cables. Toda la parte dinámica del avión está gobernada por una computadora, lo que permite gran libertad de acción al piloto, sin preocuparse por las limitaciones del avión o del motor. Por ejemplo, nosotros con los Dagger y los M5 teníamos limitaciones en maniobras; al bajar de determinada velocidad debíamos usar el conducto de motor para evitar que se apagase. La dinámica del F16 está comandada por computadora, lo que libera al piloto. Además, el diseño es revolucionario: los actadores hidráulicos fueron reemplazados por cables eléctricos, lo que lo hace muy maniobrable y con excelentes prestaciones aire-aire.

Posteriormente, en aviones de cuarta generación se incorpora armamento inteligente; en cuarta y quinta generación, aviones con tubería de escape basculante, que permite maniobras avanzadas, como los R35 en la flota de Estados Unidos. Paralelamente, se perfecciona todo el armamento guiado por láser e inteligente.

