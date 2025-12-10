Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos volvieron a superar sus propias marcas en su estrategia militar de intimidación al gobierno de Nicolás Maduro. La incursión de dos aviones de combate caza F-18 de Estados Unidos en el espacio aéreo venezolano durante 40 minutos el pasado martes representa una escalada en las tensiones bilaterales. Fue el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista a Politico que la presidencia de Maduro tenía "los días contados".

Este despliegue militar se enmarca en la operación “Lanza del Sur” (Southern Spear), iniciada en agosto, que según Trump está destinada a acabar con el narcotráfico de Venezuela a Estados Unidos. En este contexto, Estados Unidos calificó al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional, y a Maduro y Diosdado Cabello como integrantes, lo que lo habilita legalmente a tratarlos como criminales. Esta operación ya lleva 87 víctimas, en su mayoría venezolanos a bordo de embarcaciones atacadas bajo la acusación de transportar drogas ilegales. Se registra la mayor presencia militar de Estados Unidos en el Caribe desde la invasión militar a Panamá, en 1989.

Los cazas F-18 violaron la soberanía territorial de Venezuela

Los aviones, de la variante biplaza F/A-18 Super Hornet, despegaron del portaaviones USS Gerald Ford, el buque más importante de la Armada estadounidense, que duplicó la cantidad de militares estadounidenses en la región con una tripulación de 7500 soldados. El buque está anclado a 50 kilómetros al oeste de Aruba.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Suenan las alarmas de guerra contra Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro pero desplegó 15.000 efectivos en el Caribe

Desde allí, los jets ejecutaron maniobras en forma de tirabuzón sobre el Golfo de Venezuela, a 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, que con más de tres millones de habitantes es la segunda ciudad más poblada del país.





El servicio global de seguimiento de vuelos en tiempo real Flightradar24 capturó el evento alrededor de las 12 de Venezuela (13 horas de Buenos Aires). La zona donde se realizaron los sobrevuelos resulta estratégica porque está muy cerca de grandes instalaciones petroleras venezolanas.

Sudamérica no es Vietnam: la advertencia de Celso Amorim ante la ofensiva de EEUU en Venezuela

El Pentágono calificó la maniobra como "rutinaria en aguas internacionales", pero los analistas internacionales la interpretan como un mensaje implícito de Washington para forzar concesiones en negociaciones sobre el control aéreo y el embargo petrolero, en un contexto donde el presidente Donald Trump ha advertido sobre el cierre del espacio aéreo venezolano para vuelos civiles.

La operación "Lanza del Sur" alimenta los fantasmas sobre un nuevo Vietnam

Esta acción se integra en un despliegue de 15.000 efectivos estadounidenses en el sur del Caribe. Desde el lanzamiento de la operación Lanza del Sur, se registraron 22 bombardeos contra lanchas rápidas en el Caribe que provocaron al menos 87 muertes, lo que provocó demandas judiciales de organizaciones como el Centro para los Derechos Constitucionales y la American Civil Liberties Union (ACLU) para revelar la base legal de esas intervenciones.

Un ataque en particular ha levantado objeciones internas en Estados Unidos: el bombardeo a dos sobrevivientes de un ataque anterior, que flotaban a la deriva en el Caribe. Los legisladores demócratas exigen al gobierno federal que muestre el video del ataque, mientras crece la presión sobre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que explique los motivos de la acción.

Mientras tanto, los costos militares de la injerencia de Trump en el Caribe crecen día a día, y la oposición advierte que Venezuela podría convertirse en "otro Vietnam": un conflicto largo, caro, doloroso e inútil.

MB