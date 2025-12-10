La jornada de este miércoles 10 de diciembre se encuentra marcada por la inestabilidad y las alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Rige un aviso de nivel Amarillo por tormentas que afecta a la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro. Se esperan fenómenos localmente fuertes, con actividad eléctrica, granizo y ráfagas. Las temperaturas se mantendrán elevadas en el centro del país.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este miércoles 10 de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense se espera un día con cielo mayormente nublado y una temperatura que oscilará entre los 19 °C de mínima y los 27 °C de máxima. Existe una baja probabilidad de lloviznas durante la mañana, pero la inestabilidad podría aumentar hacia la noche. El viento será leve del sector este.

Clima miércoles 9 de diciembre

Para la Provincia de Buenos Aires, principalmente en el centro, oeste y la costa atlántica, rige una Alerta Amarilla por tormentas. Se prevén fenómenos de variada intensidad, algunos fuertes, acompañados de ráfagas de hasta 70 km/h, ocasional caída de granizo y abundante agua acumulada. Los valores de precipitación podrían alcanzar entre 20 km/h y 50 km/h.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la Alerta Amarilla por tormentas fuertes en otras provincias, incluyendo el norte y centro de Mendoza, el este de Neuquén, el oeste de La Pampa y el noroeste de Río Negro. En estas áreas se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y posible caída de granizo, con riesgo de daños leves.

En el norte argentino, las temperaturas seguirán elevadas, superando los 30 °C, pero con menor riesgo de tormentas fuertes, a excepción de zonas limítrofes. El sur, en la Patagonia, presentará un clima más fresco, con máximas que rondarán los 22 °C y fuerte presencia de viento.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el jueves 11, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prevé un leve aumento de la temperatura, con una mínima de 20 °C y una máxima que podría rondar los 28 °C. El cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones es baja en Capital Federal.

El viernes, la temperatura subiría aún más en la Provincia de Buenos Aires, con máximas que podrían llegar a los 32 °C, anticipando un fin de semana caluroso. Las alertas por tormentas se mantendrán focalizadas en el norte y la cordillera, por lo que se recomienda seguir las indicaciones del SMN.