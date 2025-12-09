Tensión en Mendoza: denuncian que el Senado aprobó un proyecto minero "de espaldas al pueblo"

En Mendoza, la discusión por la megaminería volvió a encender las calles. Mientras miles de vecinos se movilizaban frente a la Legislatura provincial, el Senado aprobó la declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge, ubicado en la zona cordillerana de Uspallata. La decisión, con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, que denunciaron que la votación se realizó “de espaldas al pueblo”.

En el programa "Bienvenidos al tren" de Bravo TV, la panelista Fabiana Solano repasó lo ocurrido y señaló su sorpresa por el resultado: un sector del peronismo que había votado en contra en Diputados terminó apoyando el proyecto en el Senado. “¿Qué pasó en estas semanas para que cambiara la perspectiva de ese sector político?”, planteó.

El diputado provincial Jorge Difonso fue entrevistado en el programa y coincidió en que la sesión reflejó un fuerte distanciamiento entre los legisladores y la ciudadanía. “La Legislatura estaba vallada, con más de quinientos policías custodiando el ingreso, mientras en la plaza había más de diez mil personas defendiendo el agua”, afirmó. Remarcó además que la provincia atraviesa “una sequía histórica” y que la explotación minera a gran escala pone en riesgo “el principal tesoro del mendocino”.

Según Difonso, el proyecto vulnera la Ley 7722, la normativa clave que regula la actividad minera en la provincia. También denunció que no se tuvieron en cuenta dictámenes de la Universidad Nacional de Cuyo ni del CONICET, e incluso que un informe crítico habría sido “quitado de la página oficial por arte de magia”.

Durante la conversación, el diputado advirtió también sobre una escalada represiva en las últimas semanas. Recordó que manifestantes —entre ellos artistas, trabajadores turísticos y un becario del CONICET— fueron detenidos “por ejercer su derecho a la protesta”. “No había perfiles violentos. Se limitó la libertad de personas que solo querían defender el agua”, sostuvo.

Solano planteó la sorpresa por el giro político entre Diputados y Senado, y preguntó si hubo presiones externas. Difonso respondió que lo único que cambió fue el tuit del presidente Javier Milei apoyando el proyecto, lo que dejó entrever un posible alineamiento del oficialismo provincial y sectores del PJ con la Casa Rosada.

El gobierno eliminó las retenciones a la minería

A pesar de la aprobación legislativa, el diputado aclaró que el tema no está cerrado. Adelantó que se presentarán acciones de inconstitucionalidad y denuncias por incumplimiento de normas ambientales, especialmente por la violación de la Ley 7722. También alertó que existen “decenas de proyectos más” en carpeta que podrían seguir el mismo camino si no hay freno judicial.

Mientras tanto, las movilizaciones continúan. Este mismo miércoles, miles de personas marcharon por el centro mendocino, aunque con escasa cobertura en los medios masivos. “Les agradezco que pongan el foco en este tema. Es muy importante para los mendocinos, pero también para todos los argentinos”, cerró Difonso.

LB/DCQ



