La Asamblea por el Agua de Uspallata inició una impresionante “Gesta Libertadora por el Agua”, una caravana a pie que se dirige hacia la capital de Mendoza, donde este martes la Legislatura buscará aprobar el proyecto minero San Jorge, respaldado por el presidente Javier Milei, quien lo definió como una “enorme oportunidad” económica.

El objetivo de la movilización es presionar al Senado provincial para que rechace la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre y oro. La movilización comenzó alrededor de las 8 de este lunes en la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada: “El agua de Mendoza no se negocia”.

La caravana sigue un extenso recorrido de dos días y más de 100 kilómetros hasta la Legislatura provincial: por la Ruta 7, avanza hasta la localidad de Potrerillos; por la Ruta 82, continuará por el perilago, atravesando Cacheuta, Blanco Encalada y Luján de Cuyo, para llegar a la capital el martes. A lo largo del trayecto se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros con agua, alimentos y zonas de descanso, permitiendo que más personas se sumen a la procesión inspirada por José de San Martín.

El debate sobre PSJ Cobre Mendocino y el respaldo de Javier Milei

Los manifestantes sostienen que el proyecto San Jorge —recientemente rebautizado como PSJ Cobre Mendocino—representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Por ello exigen a los legisladores provinciales que voten en contra de la iniciativa militada fervientemente por Hebe Casado, vicegobernadora mendocina.

Esta movilización se consolida como una de las protestas más significativas del movimiento ambientalista mendocino desde las masivas manifestaciones de 2019 por la Ley 7722. Se espera que la llegada a la Legislatura se produzca por la mañana, justo cuando los senadores inicien el debate sobre la DIA del proyecto minero.

Asimismo, desde las redes sociales de la Asamblea por el Agua publicaron instrucciones de seguridad en caso de que la movilización pacífica sea reprimida por fuerzas provinciales y nacionales. Entre las indicaciones mencionaron llevar elementos para contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos, permanecer en grupo, “no responder provocaciones” y “mantener la calma”.

Por su parte, el presidente tuiteó: “Mañana la Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre”.

“Para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña. Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo. Aun así confiamos en que el proyecto se apruebe, porque es lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años”, continuó Milei.

“Esta nueva Argentina crecerá de la mano de los tres principales vectores de la economía, el campo, la energía y la minería. Mendoza es una provincia altamente competitiva que ha posicionado sus emblemáticos vinos en los mercados más exigentes del mundo. Con el mismo nivel de competitividad hoy busca posicionarse como productora minera”, argumentó.

Por último, Milei escribió: “Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera, tal como hemos promovido hace más de un año con la sanción del Pacto de Mayo”, dijo y cerró con su típico “viva la libertad, carajo”. Más tarde retuiteó a Javier Lanari, quien manifestó que “Mendoza tiene una oportunidad histórica para marcar el camino y dejar atrás al populismo empobrecedor de manera definitiva”.

