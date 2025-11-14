Más escalas del Santilli Tour: este viernes con Cornejo en Mendoza y el sábado con Figueroa en Neuquén

Luego de su visita a Entre Ríos, y su paso este jueves por la UIA, donde prometió consensos para los proyectos más importantes del Gobierno, el ministro del Interior, Diego Santilli, viaja este viernes a la provincia de Mendoza, donde se reunirá a las 11 con el gobernador provincial Alfredo Cornejo, siempre en el marco de la ronda de encuentros que viene manteniendo con distintos mandatarios provinciales para negociar el Presupuesto 2026 y las 'reformas estructurales' que la gestión del presidente Javier Milei promete impulsar en la segunda mitad de su gobierno.

Mañana sábado, Santilli seguirá hacie el sur del país: el destino será Neuquén, donde se encontrará con el gobernador Rolando Figueroa.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén

Además de abordar el Presupuesto, las conversaciones incluyen las reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei, entre las que se cuentan la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma del Código Penal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según fuentes oficiales, estas medidas forman parte de una agenda más amplia que el gobierno busca consensuar con las provincias antes de su tratamiento en el Congreso.

Al exponer en la Conferencia Industrial de la UIA, Santilli adelantó que la “agenda” de las sesiones extraordinarias del Congreso “tendrá algunas cosas más que las informaremos más adelante y que vienen de la agenda de los gobernadores”, dando a entender que el Ejecutivo incorporará iniciativas provinciales a la convocatoria legislativa.

En las últimas horas, el ministro se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). La semana pasada, Santilli ya había mantenido encuentros con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y continuó luego el diálogo con Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba). Según el Ministerio del Interior, estas reuniones buscan articular posiciones provinciales y avanzar en acuerdos para facilitar el tratamiento del Presupuesto y las reformas previstas.

Santilli no se reunirá con Kicillof y le pidió “coherencia”

El ministro de Interior usó sus redes sociales el jueves 13 de noviembre para mandarle un fuerte mensaje al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que de manera formal le había pedido una reunión: “No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido? No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. Hay millones de bonaerenses en el medio. ¿O tenés que pedirle permiso a CFK?”, fue la dura respuesta de Santilli.

Además, durante una conferencia de prensa junto al gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Santilli le había pedido a Kicillof: “Seamos consecuentes y coherentes. No decir una cosa en un lado y otra después en otro lado. No escribir una cosa en redes y decir otra”.

NA/HM/HB