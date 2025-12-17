Uno de los momentos más esperados por los científicos tendrá lugar el viernes 19 de diciembre, cuando el cometa 3I/ATLAS se ubique a 270 millones de kilómetros de la Tierra. Dicha cifra representa 1,8 veces la distancia entre nuestro planeta y el Sol, según indicó la Agencia Espacial Europea (ESA) y es el punto más aledaño jamás registrado.

Los astrónomos centran su atención en la coma, la nube de gas y polvo que rodea el núcleo. Las recientes imágenes difundidas por la NASA y otros organismos espaciales, muestran con nitidez parte de su estructura de polvo y gas, lo que abre interrogantes sobre la estructura del cuerpo celeste.

Agencias espaciales internacionales activaron simulacros de defensa planetaria ante el acercamiento del cometa 3I/ATLAS

Xabier Pérez Couto, astrofísico de la Universidad de Coruña y líder del equipo de investigación que ha logrado reconstruir la trayectoria orbital del cometa 3I/ATLAS, explicó que “al acercarse, la radiación solar calienta su superficie y provoca que los hielos incrustados comiencen a sublimarse, es decir, a pasar rápidamente del estado sólido al gaseoso. Este proceso genera una coma, una envoltura de gas que brilla al ser iluminada por el Sol”.

Monitoreo de la trayectoria del cometa 3I/ATLAS

Los especialistas de la agencia espacial estadounidense precisaron que la coma del 3I/ATLAS está dominada por dióxido de carbono en un porcentaje extraordinario: casi 8 a 1 respecto al agua (H₂O).

Los misterios de la composición del cometa 3I/ATLAS

El gas hidroxilo (OH) representa un indicador valioso para detectar la presencia de agua en el espacio interestelar. Esta molécula se forma cuando los rayos ultravioleta del Sol rompen las moléculas de agua (H2O) en átomos de hidrógeno y radicales hidroxilo

Alerta por el cometa 3I/ATLAS: expertos detectaron “signos de activación” antes de aproximarse a la Tierra

En el caso del cometa 3I/ATLAS, la presencia del gas hidroxilo a 2,9 unidades astronómicas del Sol demuestra una actividad hídrica excepcionalmente temprana. Este método de detección indirecta, resulta particularmente útil para estudiar cometas y otros cuerpos donde el agua puede estar presente bajo diferentes formas.

Cometa 3I/ATLAS

La combinación de elementos como los gases volátiles como el CO2, Metanol, agua y compuestos orgánicos, en condiciones adecuadas, pueden dar lugar a moléculas complejas como: aminoácidos, bloques de ARN (Ácido Ribonucleico) y precursores orgánicos.

Científicos de la NASA afirmaron que el cometa 3I/ATLAS contiene "moléculas fundamentales para la vida"

El momento de máxima cercanía permitirá estudiar con mayor detalle el brillo, composición y comportamiento del cometa 3I/ATLAS, una oportunidad clave para comprender materiales formados fuera del Sistema Solar.

