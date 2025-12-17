José Luis Daza confirmó que le ofrecieron un cargo en el nuevo Gobierno de Kast en Chile

José Luis Daza, secretario de Política Económica de Argentina, confirmó este martes que recibió una oferta para sumarse al Gabinete de José Antonio Kast, el presidente electo de Chile que visitó este martes a Javier Milei, pero no aclaró en qué puesto. Las especulaciones indican que el economista con doble nacionalidad podría convertirse en el nuevo ministro de Economía, Energía y Minería del país vecino.

El funcionario habló del tema en una entrevista que dio al programa Las Tres Anclas, en el canal de streaming oficialista Carajo, al que asistió junto a su jefe y amigo Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Cuando le consultaron si le habían ofrecido ser ministro de Economía en Chile, Daza contestó, entre risas, “me ofrecieron algunos cargos”, para luego remarcar el valor que tiene para él su actual trabajo: “En mi vida profesional esto es, lejos, lo más importante que he hecho en mi vida. Y este grupo es el grupo más extraordinario con que he trabajado. La Argentina es algo muy especial y este es un proyecto épico. Estoy muy emocionado”.

Luego agregó: “Honestamente, la gente todavía no percibe la profundidad, la magnitud del cambio que se está dando. Mucha gente de afuera lo tiene más claro que lo que se ve desde adentro. Es realmente extraordinario. Acabamos de entrar en una nueva etapa. Terminó la estabilización y viene una nueva etapa de crecimiento, de inversión, de bienestar”.

Caputo expresó que con Daza los une, "además del trabajo profesional, una amistad de muchísimos años. Arrancamos juntos hace ya 30 años, así que no hay secretos entre nosotros. Siempre supe que dada su enorme capacidad y profesionalismo le iban a proponer algo. Le dije a él que todos los argentinos de bien queremos que se quede, pero también, seguramente todos los chilenos quieren que vayas. Para nosotros no es otra cosa que un reconocimiento a lo que ya sabemos. Es top mundial. Si se queda, es un lujo; si se va, lo apoyaremos”.

Por su parte, Patricio Gajardo, cientista político y editor general de Actualidad Central de CNN Chile, aseguró que el viaje de Kast a Buenos Aires tuvo como uno de sus principales objetivos repatriar a Daza. “Se envía un mensaje dual: tratar de convencer a Daza, pero también reforzar con Daza lo que Milei está haciendo", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

El mensaje de José Luis Daza por el triunfo de José Antonio Kast en Chile

En su cuenta personal de X, el economista escribió: “José Antonio Kast es elegido Presidente de Chile con la mayor votación en toda la historia del país. Ganó en todas las provincias”, festejó, sin aclarar que fueron las primeras elecciones desde la reintroducción del voto obligatorio en 2022.

“Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia. Gran triunfo para la libertad y la democracia. La libertad y el sentido común avanzan en todo el continente”, manifestó el funcionario nacido en Argentina, hijo del diplomático chileno Pedro Daza.

