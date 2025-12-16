Luis Caputo anunció un superávit financiero de $600.000 millones en noviembre

El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero de $599.954 millones en noviembre, por el resultado primario de $2.128.009 millones, y el pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.528.056 millones, informó el Ministerio de Economia

El acumulado en los once meses del superávit financiero fue de aproximadamente 0,6% del PIB (superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB).

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $11.402.650 millones (+18,7% i.a.). Los recursos tributarios crecieron +16,3% interanual (i.a.), explicado principalmente por los ingresos correspondientes a los Derechos de Importación (+41,9% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+30,6% i.a.), el IVA neto de reintegros (+26,5% i.a.), los Débitos y Créditos (+22,6% i.a.) y Ganancias (+21,3% i.a.). "Cabe señalar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia de impuestos que fueron reducidos a lo largo del 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que "además de los impuestos que se fueron eliminando o reduciendo en el período, el crecimiento interanual en los recursos estuvo afectado por ingresos extraordinarios que elevaron la base de comparación". "Entre ellos pueden mencionarse la moratoria vigente en aquel entonces, el corrimiento de vencimientos de anticipos de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas correspondientes a 2024, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales", agregó.

Gastos

En noviembre, los gastos primarios del SPN alcanzaron los $9.274.641 millones (+12,7% i.a.). Las prestaciones sociales ascendieron a $6.497.181 millones (+17,5% i.a.), mientras que las remuneraciones sumaron $1.247.830 millones (+10,1% i.a.).

Las transferencias corrientes alcanzaron los $2.502.952 millones (-17,4% i.a.), donde las Aquellas correspondientes al sector privado cayeron $162.347 millones (-6,5% i.a.) y las destinadas al sector público fueron de $171.061 millones (-67,4% i.a.). Los subsidios económicos se ubicaron en $700.226 millones (+24,8% i.a.), donde los energéticos subieron 41,0% i.a., mientras que los destinados al transporte lo hicieron en 1,4% i.a.

Según Caputo, "el superávit financiero de $599.954 millones contrasta con el resultado de noviembre de 2023, cuando se había registrado un déficit de $754.956 millones, equivalente a casi $2.650.000 millones ajustados por inflación".

"El ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico, es un compromiso asumido al inicio de la gestión que se mantendrá en el tiempo. El orden macroeconómico ha permitido proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política. Esto se observó, por ejemplo, en el crecimiento de 1,4% que registró el Estimador Mensual de Actividad Económica entre julio y septiembre", añadió el ministro.

LM/ff