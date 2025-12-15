Bono navideño: Valdés promete definiciones esta semana y apura la aprobación del presupuesto provincial

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, brindó declaraciones este lunes en Casa de Gobierno, abordando temas centrales de la agenda política y económica, como el armado de su gabinete, el debate presupuestario y la posibilidad de un bono navideño para los estatales.

Valdés destacó que la provincia “termina bien, ordenada y equilibrada”, lo que permite cumplir los objetivos de gestión sin comprometer las finanzas provinciales.

Bono navideño: definiciones inminentes

Consultado por la prensa sobre la posibilidad de otorgar un bono y una canasta navideña, el mandatario confirmó que esta semana mantendrá reuniones con el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, y el área económica para comenzar a tomar decisiones.

El gobernador, si bien evitó adelantar anuncios, aseguró que la situación se resolverá en el transcurso de esta semana o, a más tardar, a comienzos de la próxima, con el objetivo de llevar tranquilidad a la población.

Presupuesto, la “hoja de ruta” de la gestión

En materia presupuestaria, Valdés fue enfático en la necesidad de que el presupuesto provincial sea aprobado por la Legislatura antes de fin de año. Según el mandatario, esto es fundamental para establecer la “hoja de ruta” de la administración y garantizar la previsibilidad en la gestión.

Además, Valdés advirtió sobre el presupuesto nacional, señalando la ausencia de inversiones consideradas estratégicas para Corrientes. Adelantó que se trabajará con los senadores y diputados nacionales para defender los intereses de la provincia.

Juan Pablo Valdés juró como gobernador y prometió “seguir transformando” Corrientes con cinco ejes

Armado de equipo y municipios

El gobernador destacó que el gabinete provincial ya tiene a todos sus ministros en funciones y que, durante los próximos días, continuarán los nombramientos para completar las designaciones y cerrar la estructura de gobierno de manera plena.

Respecto a los municipios, Valdés indicó que las administraciones que atraviesan procesos de transición deben actuar con responsabilidad a la hora de evaluar si están en condiciones de otorgar bonos u otras ayudas, para no poner en riesgo las finanzas locales. Recomendó, ante dudas de gestiones anteriores, recurrir a auditorías antes de avanzar con denuncias.

Finalmente, el mandatario se mostró optimista sobre las gestiones ante el Gobierno nacional por la deuda con Corrientes y por la posibilidad de otorgar tierras a la Provincia, confirmando que “estamos avanzando con eso y esperemos que dentro de pronto podamos tener una gran noticia”.