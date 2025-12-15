PJ Corrientes: confirman una "oposición firme" a Milei y evalúan expulsión a afiliados díscolos

El Partido Justicialista (PJ) de Corrientes realizó la sesión ordinaria de su Consejo Provincial para analizar la situación política y definir la estrategia de cara al nuevo ciclo político. La reunión, denominada “Leonardo Aguirre” en homenaje al ex intendente de Yofre, contó con un amplio acompañamiento de consejeros.

Oposición firme contra el ajuste de Milei

En uno de los puntos centrales, el peronismo correntino reafirmó su decisión de ejercer una oposición "firme, democrática y en defensa de los derechos del pueblo" tanto a nivel provincial como nacional.

El PJ lanzó un duro cuestionamiento al gobierno de Javier Milei, al que calificó de un gobierno "de ajuste y hambre". En esta línea, el partido se comprometió a sostener una agenda política que priorice la protección de:

Los trabajadores .

Los sectores productivos .

Los más vulnerados.

Sanciones y expulsiones en la mira

Otro de los puntos controversiales del orden del día fue el ingreso de múltiples notas de pedidos de sanción y expulsión contra afiliados que no respetaron la orgánica partidaria.

Estos afiliados son aquellos que participaron en listas ajenas al Partido Justicialista durante las últimas elecciones. Todas las presentaciones fueron giradas a la Junta de Disciplina, el organismo interno encargado de evaluar y resolver cada situación conforme al procedimiento vigente en la Carta Orgánica.

Estructura partidaria y normativa

Durante la sesión, se aprobó por unanimidad designar la sesión ordinaria con el nombre de “Leonardo Aguirre”, ex intendente de Yofre y ex vicepresidente primero del PJ Corrientes.

Asimismo, se formalizó la estructura institucional con la designación de los titulares de las distintas Secretarías del Consejo Provincial, dando cumplimiento a lo establecido por la Carta Orgánica partidaria.