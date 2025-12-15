Paso de la Patria: el intendente García denuncia un municipio “dinamitado” y analiza pagar sueldos en cuotas

El nuevo intendente de la ciudad correntina de Paso de la Patria, Oscar "Chino" García, brindó un duro diagnóstico sobre el estado en que recibió la comuna, asegurando que se encontró con un municipio “dinamitado” y con una deuda millonaria que complica la gestión inicial.

García señaló que, debido a la falta de una transición ordenada, recién tuvo acceso a la documentación oficial el 9 de diciembre. El saldo rojo es significativo: “Nos dejaron una deuda bastante importante, más de 180 millones de pesos en deuda a pagar con proveedores”.

Sueldos en cuotas y temporada a contrarreloj

La principal preocupación del intendente pasa por el compromiso salarial de fin de año. Si bien confía en poder pagar el aguinaldo gracias a gestiones de recaudación, adelantó que el sueldo de los trabajadores municipales podría pagarse en dos etapas.

Una parte se abonaría cerca del 30 de diciembre .

El saldo restante se completaría en los primeros 10 a 15 días del mes siguiente.

La situación se agrava con el estado de la infraestructura municipal: más de la mitad de la flota de trabajo, incluyendo camiones y máquinas, se encuentra descompuesta en talleres.

Apoyo privado para revertir el caos

Frente a la crítica situación, García destacó la “actitud” y el “grado de colaboración excepcional” de la comunidad y el sector privado para recuperar la villa turística, considerada uno de los principales destinos de Corrientes.

Los vecinos están realizando aportes directos para suplir las carencias del municipio, como:

Un vecino que aportó su tractor y desmalezadora .

Otro que colaboró con combustible .

Aportes de tres camiones para mejorar la recolección de ramas y residuos.

El objetivo inmediato es "poner nuevamente en valor toda la villa turística" para la temporada de verano, con esfuerzos triplicados en alumbrado público, recolección de residuos y conservación de calles y playas.

La municipalidad tiene previsto realizar la presentación de la temporada el día 17 en la capital correntina, y la habilitación oficial de las playas será el 20 de diciembre.

Trabajo articulado con el sector turístico

En diálogo con radio La Red de Corrientes, el intendente remarcó la fuerte articulación con el sector privado, que representa el 70% u 80% del comercio local, nucleado en la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo (Prestadores de Servicios).

“Estamos trabajando en conjunto en todo lo que hace a la actividad económica, el funcionamiento de los servicios y la oferta gastronómica”, explicó García, quien ya mantuvo reuniones con concesionarios de playas y tiene prevista otra con todos los prestadores de servicios para que estén "a tono" con las mejores condiciones para el turismo.