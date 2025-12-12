Aguinaldo en Corrientes: cómo será el cronograma por terminación de DNI para los estatales

El Gobierno de Corrientes comunicó oficialmente el cronograma de pagos del medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre para los agentes de la administración pública provincial, incluyendo a activos y pasivos.

El pago se iniciará el martes 16 y se organizará por la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Fechas de pago del aguinaldo por DNI

Martes 16: Terminaciones 0 y 1 .

Miércoles 17: Terminaciones 2 y 3 .

Jueves 18: Terminaciones 4 y 5 .

Viernes 19: Terminaciones 6 y 7 .

Lunes 22: Terminaciones 8 y 9 (finaliza el cronograma).