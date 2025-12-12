Perfil
Aguinaldo en Corrientes: cómo será el cronograma por terminación de DNI para los estatales

El medio aguinaldo del segundo semestre para los trabajadores provinciales activos y pasivos de Corrientes se abonará por terminación de DNI a partir del martes 16. El cronograma completo

El Gobierno de Corrientes comunicó oficialmente el cronograma de pagos del medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre para los agentes de la administración pública provincial, incluyendo a activos y pasivos.

El pago se iniciará el martes 16 y se organizará por la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Fechas de pago del aguinaldo por DNI

  • Martes 16: Terminaciones 0 y 1.

  • Miércoles 17: Terminaciones 2 y 3.

  • Jueves 18: Terminaciones 4 y 5.

  • Viernes 19: Terminaciones 6 y 7.

  • Lunes 22: Terminaciones 8 y 9 (finaliza el cronograma).

Aclaración importante: aquellos trabajadores cuyo pago esté programado para el lunes 22, ya tendrán depositado el respectivo haber y estará disponible para su extracción en los cajeros automáticos a partir del sábado 20.

