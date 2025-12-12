Fatal choque en la Ruta 16: murió un sargento penitenciario en un siniestro múltiple

Un grave siniestro vial ocurrido este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional N°16, a la altura del kilómetro 164, en cercanías de Presidencia Roque Sáenz Peña, dejó como saldo una persona fallecida tras un choque que involucró a tres vehículos.

El hecho se produjo alrededor de las 8.30, en sentido ascendente, y tuvo como víctima fatal a Claudio Alarcón, conductor de un Volkswagen Gol, quien murió en el lugar producto de la violencia del impacto. El hombre se desempeñaba como sargento del Servicio Penitenciario Provincial, prestaba funciones en el Complejo Penitenciario N°2 y tenía domicilio en la ciudad de Quitilipi.

En el siniestro también participaron una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 43 años domiciliado en Villa Berthet, quien resultó ileso, y un camión Mercedes Benz 815 dedicado al transporte de paquetería, guiado por un hombre de 38 años, con domicilio en Corrientes capital, que tampoco sufrió lesiones.

La acompañante de la camioneta manifestó dolores en la zona torácica, por lo que fue asistida por personal de salud en el lugar, sin que se informara, hasta el momento, su traslado a un centro asistencial.

Tras el impacto, efectivos policiales desplegaron un operativo de regulación del tránsito para permitir el trabajo de los peritos y garantizar la circulación segura sobre la ruta. En el lugar intervinieron el comisario inspector Horacio Ramos, supervisor de turno, y el comisario inspector Walter Adrián Zalazar, supervisor de Operaciones Viales Interior.

La Policía del Chaco continúa con las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del siniestro, mientras se aguarda la ampliación del informe oficial con mayores precisiones sobre las circunstancias que derivaron en la tragedia.