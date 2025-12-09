Vuelve la Noche de las Compras en Córdoba: dos jornadas, descuentos y un auto 0 km para quienes compren

El Centro de Córdoba se prepara para uno de los movimientos comerciales más grandes del año. Este viernes 12 y el sábado 20 vuelve “La Noche de las Compras”, impulsada por los comerciantes nucleados en el barrio Ituzaingó, con apoyo del Centro Vecinal de Barrrio Centro, presidido por David Boffa, y el desarrollo de la app +Centro CBA.

“Estamos muy confiados de que va a ser una linda instancia”, explicó Boffa, que también aseguró que el objetivo es aumentar el nivel de ventas y recuperar a los vecinos que solían comprar en el barrio.

Descuentos, premios y una app que suma beneficios

En esta edición, desde las 19:00 y con horario extendido, los comercios ofrecerán una serie de descuentos y participarán de sorteos a través de la aplicación, que premia y recompensa las compras realizadas durante ambas jornadas

En simultáneo, la Municipalidad lanzó “El Centro está de fiesta”, un programa que se extenderá del 9 de diciembre al 9 de enero con descuentos, cuotas sin interés, financiación especial con tarjetas de Bancor y actividades culturales en toda la peatonal.

Habrá shows musicales, intervenciones teatrales, microactividades en galerías, ferias y eventos especiales diseñados para atraer compradores y recuperar el flujo comercial del área central.

Sorteos y beneficios: cómo participar y qué se puede ganar

Las compras iguales o superiores a $25.000 en comercios del centro —o $5.000 en productos de Lotería— habilitan a participar del sorteo del Fiat Cronos 0 km, una motocicleta Motomel Blitz 110 y un monopatín eléctrico.

Los tickets deben registrarse mediante el código QR entregado al comprar. El sorteo se realizará el viernes 26 de diciembre a las 20.00, en la sede de Lotería.

Además, quienes paguen con tarjeta Cordobesa podrán acceder a una financiación especial y una doble chance.

El objetivo es claro: reactivar el corazón de la ciudad y recuperar clientela, con una combinación que incluye precios, espectáculo y la posibilidad de irse manejando un 0 km.