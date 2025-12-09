El centro de Córdoba en modo fiestas: 3 y 6 cuotas todo el mes y horarios extendidos

El microcentro ya luce encendido. La agenda “El Centro está de fiesta” combina espectáculos, promociones y financiación en comercios adheridos durante un mes, con actividades itinerantes y shows en galerías y peatonales para sostener el paseo y las compras de fin de año.

En After Office (Punto a Punto Radio, FM 90.7), voceros de Bancor y de la Cámara de Comercio explicaron la mecánica que atraviesa la temporada: 3 y 6 cuotas con Cordobesa en la base de comercios del Centro, doble chance para el sorteo al pagar con medios del banco y un registro simple con código QR.

Para participar del sorteo cuentan las compras desde $25.000 en comercios céntricos y $5.000 en productos de Lotería adquiridos en agencias del área. Los premios son un Fiat Cronos 0 km, una motocicleta y un monopatín eléctrico; la extracción final está prevista para el viernes 26 de diciembre a las 20:00 en Lotería de Córdoba.

Cómo se participa y qué conviene saber

La trama es directa: comprar en un comercio adherido, pedir el QR en caja, cargar los datos y guardar el ticket. Si el pago se hace con Cordobesa, esa misma operación duplica la chance para el sorteo. En paralelo, Bancor confirmó un empujón estival para gastronomía con 20% los viernes y sábados hasta el 28 de febrero, pensado para acompañar la circulación de la temporada.

Promos y ahorro en la previa navideña

La semana fuerte trae, además, un plus que ordena el bolsillo del último tramo: del 18 al 24 se suma 30% por ticket con tope de $20.000 por compra y acreditación como reintegro en cuenta, tal como se explicó al aire. La recomendación práctica es conversar en caja cómo fraccionar compras grandes -si el comercio lo permite- para aprovechar mejor ese techo por comprobante dentro de esa ventana.

“Durante todo diciembre estamos con 3 y 6 cuotas; del 18 al 24 se agrega 30% por ticket con tope $20.000 y doble chance con Cordobesa”, dijo Osvaldo Levis, de Bancor.

Comercios adheridos, horarios y clima en las calles

Del lado de la Cámara, el mapa se ensancha: ya hay unos 500 locales sumados y se trabaja corredor por corredor en horarios extendidos del 19 al 24, cuando se espera el mayor caudal. Sebastián Parra sintetizó el operativo en clave simple: compra mínima, QR y chance duplicada si el pago pasa por Cordobesa.

“Son tres premios y se participa con QR desde $25.000; con Cordobesa hay doble chance”, planteó Parra al explicar el ingreso al sorteo.

Agenda y postales del Centro

La apertura incluye encendidos y actividades icónicas, como el Eco-Árbol en la Casa Central de Lotería, árbol del Museo Tamburini y cierre de la primera semana en Plaza San Martín, y una grilla que se moverá por galerías y peatonales con acceso libre y gratuito. La postal que busca el sector: recuperar el paseo de vidriera, anclar el consumo de cercanía y estirar la permanencia en el área central.