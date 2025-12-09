El canciller Pablo Quirno cruzó al diplomático de carrera Héctor Torres, luego de que este último cuestionara la adquisición de los aviones F-16 por parte del Gobierno de Javier Milei, los cuales fueron presentados en sociedad durante este fin de semana, sobrevolando la Ciudad de Buenos Aires.

"Dinamarca reemplaza F-16 x F-35. Nosotros los compramos y sentimos emoción patriótica. Triste", manifestó este lunes en su cuenta de X el diplomático, quien en su momento fue representante ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), criticando la compra realizada por el gobierno libertario.

"Le recuerdo que usted mismo se describe como miembro del Servicio Exterior de la Nación. Aún siendo pasivo, debería: actuar según su posición, no usarla para describirse o renuncie a la misma", respondió Quirno ante el señalamiento de Torres, quien está jubilado.

El cruce entre ambos en redes sociales tuvo lugar luego de que el diplomático, quien fue miembro del directorio del FMI por tres períodos, criticara la compra de aviones F-16 a Dinamarca, señalando que para este país las aeronaves son material militar descartado ya que cambiaron sus unidades por el modelo F-35.

"Estimado Canciller, en el desafortunado mensaje que dio lugar a su respuesta compartí un sentimiento personal. No fue una crítica a la política exterior que usted dirige. De todas formas, acepto y acato su reprimenda", respondió Torres ante el apercibimiento del funcionario libertario.

Si bien esta no es la primera vez en la que un diplomático de carrera cuestiona el accionar del gobierno de Milei en materia de política exterior, una de las particularidades es que se trata de un diplomático jubilado y que el cruce se realizó de forma pública a través de una red social.

Por el momento, la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) no reaccionó ante el cruce de Quirno y Torres, este último, ahora jubilado, es recordado por haber sido representante argentino ante el FMI durante la presidencia de Mauricio Macri.

AS/ff