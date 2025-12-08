Las mejores imágenes del sobrevuelo de los aviones F-16 por la Ciudad de Buenos Aires

En su ingreso a la Capital Federal, los aviones F-16 realizaron un vuelo rasante a 2.000 pies de altura desde el área de la Costanera Norte y cruzaron la Plaza de Mayo por encima del Palacio de Gobierno de la República Argentina. Durante su irrupción por la zona del Obelisco, los ciudadanos pudieron captar numerosas y nítidas imágenes, cuando se mostraron a tan sólo 600 metros de altura durante la mañana del último sábado 6 de septiembre.

Los usuarios compartieron fotografías del momento en el que las aeronaves de combate sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires, cuyo punto neurálgico fue el Obelisco y las inmediaciones de la Casa Rosada.

“Este sábado hacemos historia en el cielo y lo compartimos con todos los argentinos. Celebramos la llegada de los F-16AM/BM con un vuelo rasante que será inolvidable”, expresaron desde el Ministerio de Defensa en la previa del evento.

Los aviones F-16 sobre el Obelisco

Durante un período de siete minutos, los F-16 sobrevolaron por la Casa , muy cerca de la superficie, por la Avenida de Mayo hasta Plaza Miserere. Luego, continuaron su rumbo hacia Río Cuarto, donde Milei encabezó la presentación oficial

Aviones F-16

Los ciudadanos en la Ciudad de Buenos Aires contemplando el vuelo rasante de los F-16

Su diseño se caracteriza por ser un caza polivalente de un solo motor con capacidades de combate aire-aire y aire-superficie. El F-16, también conocido como Fighting Falcon, es una aeronave de cuarta generación diseñada por la compañía estadounidense General Dynamics, luego adquirida por Lockheed Martin.

Los aviones F-16 volaron sobre la Casa Rosada

Equipado con un cañón rotativo M61 Vulcan de 20 mm y la capacidad de transportar una amplia variedad de armamento, que incluye misiles aire-aire, misiles aire-superficie, bombas guiadas y cohetes, el F-16 es una plataforma versátil para una variedad de misiones de combate.

