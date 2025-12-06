Milei presentó los F16 en Córdoba: "A partir de hoy todos estamos un poco más seguros"

El presidente Javier Milei encabezó este sábado 6 de diciembre el acto de presentación oficial de la flota F-16 en Río Cuarto, Córdoba. El Mandatario estuvo acompañado por su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), entre otros integrantes de la administración nacional y autoridades de la Fuerza Area.

“Bienvenidos F-16, al cielo argentino. No se buscaba solo un avión, sino una plataforma capaz de responder a las exigencias de los tiempos modernos. Hoy esa decisión se hace realidad ante nuestros ojos”, afirmó la locutora del acto, quien intentó en todo momento imprimirle un tono épico a la ceremonia, en sintonía con la narrativa libertaria.

Los F-16 sobrevolaron Buenos Aires antes del acto de presentación en Córdoba

Durante el acto, el presidente Milei remarcó que “cientos de miles de argentinos pudieron mirar al cielo y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo”, al referirse a los nuevos cazas. Repitió que la jornada "es histórica” porque, según dijo, “a partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro” y remarcó la necesidad de volver a reforzar la estructura y armamento de nuestras fuerzas militares. "Los gobiernos anteriores nos habían dejado indefensos", agregó.

Al presentar la flota, Milei subrayó que “después de una larga espera” finalmente el país tenía “los primeros seis aviones de combate F-16”. Afirmó que "esta importante inversión en armamento militar fortalecerá a la Fuerza Aérea".

Afirmó que su administración se propone “poner la defensa de la Patria en el lugar que se merece”, con una estrategia sostenida en la reconstrucción de las capacidades militares nacionales.

Sobre la polémica incorparacion de un militar al gobierno, Milei dijo:"En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad. Ahora, amparados en conjugar fantasmas del pasado, rechazan la designación del Teniente General (Carlos Presti), pero la designación del nuevo ministro (de Defensa) se basa en su idoneidad para el cargo".

En ese marco, agregó: "Nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara sino que buscamos a los que más saben en la materia. Y lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar".

El presidente Javier Milei hablando en el acto en Córdoba.

RM/HB