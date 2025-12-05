Energía: usuarios de más de 80 countries y barrios cerrados de Córdoba perderán los subsidios

El Gobierno nacional recategorizó a 2.854 usuarios residenciales de energía que viven en más de 80 countries y barrios cerrados de Córdoba, quienes perderán los subsidios por vivir "en áreas geográficas de alto poder adquisitivo, que representan manifiesta capacidad contributiva".
Sin subsidios
Lo hizo mediante la publicación de la Disposición 6/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, de la Subscretaría de Transición y Planeamiento Energético, dependiente del Ministerio de Economía.
Considerandos
"De acuerdo con el análisis realizado por esta Subsecretaría, se ha detectado que existe una gran cantidad de usuarios residenciales segmentados como N2 (Menores Ingresos) y N3 (Ingresos Medios), ubicados en áreas geográficas de alto poder adquisitivo, que representan manifiesta capacidad contributiva", se sostiene en los considerandos de la normativa.
Por lo que en consecuencia se procederá a "incorporar a los usuarios dentro de tales áreas en el Nivel 1 (Mayores Ingresos)".
"Se han identificado coordenadas espaciales correspondientes a usuarios de las prestadoras de servicios que operan en la Provincia de Córdoba, ubicadas en urbanizaciones cerradas de esa provincia, detalladas en el Anexo, que forma parte integrante de la presente medida", enfatiza la disposición.
"Que adicionalmente, a fin de que se identifique e incluya dentro del Nivel 1 (Mayores Ingresos) a los usuarios incorporados en el RASE, dentro de las áreas oportunamente georreferenciadas, corresponde encomendar a la Subsecretaría de Innovación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para que arbitre los medios necesarios a tal fin", precisa al referirse a la situación de estos usuarios de Córdoba en particular.
Qué pueden hacer los usuarios
"Los usuarios recategorizados tendrán a su cargo la prueba de demostrar que su exclusión no corresponde, y para ello podrán utilizar el procedimiento de solicitud de revisión de asignación del subsidio, a través del mecanismo de Trámites a Distancia (TAD) provisto por la Secretaría de Energía en su Resolución N° 218/25.
“Esta medida complementa la primera etapa del proceso, donde en el AMBA y en el barrio porteño de Puerto Madero ya se habían detectado y recategorizado más de 15.518 usuarios que percibían subsidios de manera indebida”, indica un parte oficial de la Secretaría de Energía difundido por NA.
Ambas recategorizaciones representan un ahorro fiscal estimado de $ 3.560 millones, según el cálculo oficial.
Barrios cerrados afectados por la medida
-
ALTOS DE MANANTIALES
-
ALTOS DEL CHATEAU
-
ALTOS DEL CHATEAU - III ETAPA
-
AMPLIACION CHACRAS DEL NORTE
-
AMPLIACION LAS DELICIAS
-
AMPLIACION LAS DELICIAS - SECTOR A
-
AMPLIACION LAS DELICIAS - SECTOR B
-
AMPLIACION MANANTIALES II
-
ASOCIACION CIVIL EL PRADO S.A.
-
ASOCIACION CIVIL EL ROCIO Y LAS CIGARRAS SA
-
ASOCIACION CIVIL LA RESERVA SA
-
ASOCIACION CIVIL LOS SOLES SA
-
ASOCIACION CIVIL LOS SUEÑOS SA
-
AYRES DEL SUR
-
BARRANCAS COUNTRY
-
BARRANCAS SUR
-
CAMPIÑA DEL SUR
-
CAÑUELAS
-
CAÑUELAS II
-
CAÑUELAS III
-
CHACRA ESCONDIDA
-
CHACRAS DEL NORTE
-
CLAROS DEL BOSQUE I
-
CLAROS DEL BOSQUE II
-
CLAROS DEL BOSQUE III Y IV
-
COMARCAS DE ALLENDE
-
COSTA VERDE
-
EL ARADO
-
EL BALCON - MACRO LOTE V
-
EL BOSQUE CLUB DE CAMPO
-
EL REMANSO MACROLOTE 14
-
EL VIEJO ALGARROBO
-
FIDEICOMISO INMOBILIARIO BALCONES DEL VALLE (EX LOS AROMAS)
-
FINCAS DEL SUR
-
FINCAS DEL SUR II
-
FORTIN DEL POZO
-
GREENVILLE II
-
JARDIN DE LOS BOULEVARES II
-
LA CALANDRIA
-
LA CASCADA I
-
LA DELFINA
-
LA LOMA ETAOA III
-
LA LOMA ETAPA I
-
LA LOMA ETAPA II
-
LA LUCILA
-
LA LUISITA
-
LAS CAÑITAS
-
LAS DELICIAS
-
LAS MARIAS
-
LOMAS DE LA CAROLINA
-
LOS ALGARROBOS
-
LOS CEREZOS MACROLOTE 15 VALLE ESCONDIDO
-
LOS CIELOS - MACRO LOTE 4
-
LOS MIMBRES I
-
LOS MIMBRES II
-
MACROLOTE VI - LOS ARBOLES
-
MANANTIALES I
-
MANANTIALES II
-
MIRADORES DE MANANTIALES I
-
PIEDRAS BLANCAS
-
QUINTAS DE INAUDI
-
QUINTAS DE ITALIA
-
QUINTAS DE ITALIA IV
-
QUINTAS DE ITALIA II
-
QUINTAS DE ITALIA III
-
QUINTAS DE ITALIA V
-
RANCH CLUB - ALTOS DE VELEZ SARFIELD
-
RIBERA DE MANANTIALES
-
ROCIO DEL SUR
-
TEJAS DEL SUR II (1RA ETAPA)
-
TERRANOVA II
-
TERRAZAS - MACROLOTE 11
-
URBANIZACION RESIDENCIAL LAS MORAS
-
VALLE CERCANO - EL EUQIPO
-
VALLE CERCANO - EL RECREO Y LA AMISTAD
-
VALLE CERCANO - EL TRIUNFO Y LA VICTORIA
-
VALLE CERCANO - LOS JUEGOS
-
VISTAS AL RÍO