Colectivos, estacionamiento y recolección de basura: cómo funcionarán los servicios en la ciudad de Córdoba este finde XL

La Municipalidad de Córdoba confirmó el esquema de funcionamiento de los principales servicios para el feriado del lunes 8 de diciembre. Estos son los detalles a tener en cuenta para realizar actividades en la ciudad.

Así va a funcionar la ciudad durante el feriado

El transporte urbano va a funcionar con frecuencia de domingo, así que los colectivos van a tardar un poco más y conviene salir con margen si dependés de ellos.

Capuchinos con picada nocturna y criptas jesuíticas: los imperdibles del turismo religioso en Córdoba este fin de semana largo

Por otro lado, la recolección de residuos, en cambio, es de las pocas cosas que no se modifican: el servicio será normal en todos los barrios.

En materia de tránsito, el Estacionamiento Medido Municipal y el Estacionamiento Controlado estarán liberados durante toda la jornada, siempre respetando los espacios habilitados. Las plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV) no atenderán ni el sábado 6 ni el lunes 8, por lo que cualquier turno deberá reprogramarse para después.

¿Dónde vacunarse contra el dengue en Córdoba?

Los cementerios San Jerónimo y San Vicente abrirán de 8 a 18, manteniendo su horario habitual para quienes quieran realizar visitas.

Y, como suele ocurrir en los feriados, el Palacio 6 de Julio, los CPC y todas las dependencias municipales permanecerán cerrados. La atención volverá a la normalidad el martes.