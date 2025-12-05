Expectativa máxima en Río Cuarto: cómo será el aterrizaje de los F-16 y dónde verlo en vivo

Los F-16 arribarán hoy al Área de Material Río Cuarto, en Las Higueras, en lo que se anticipa como uno de los movimientos aeronáuticos más importantes del año para la zona.

Según la información oficial, el ferry tiene previsto tocar pista alrededor del mediodía, y una hora más tarde lo harán los seis cazas –cuatro biplazas y dos monoplazas– que llegan procedentes de Natal, Brasil.

Quiénes participan y por qué se adelanta el acto

El intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, confirmó a Puntal que “pasado el mediodía de este viernes aterrizarán en el Área de Material los seis F-16”, y explicó que la agenda presidencial debió modificarse por las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana.

“Además hay un cambio protocolar, porque el acto con el presidente Milei, que se iba a hacer el domingo a las 9 en La Base, se adelantó al sábado, a la misma hora, por el pronóstico de malas condiciones climáticas”, señaló.

Dónde verlos: tribuna popular y accesos habilitados

Para quienes deseen observar el aterrizaje, el municipio preparó una tribuna popular en el Corralón Municipal, desde donde se podrá ver el movimiento de los cazas con una vista directa hacia la pista. El acceso estará habilitado desde las 10 de la mañana este viernes y desde las 7 del sábado, antes del acto que encabezará el Presidente.

Sumado a ello, como parte del operativo de presentación, está previsto que las aeronaves realicen un vuelo rasante sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sobrevuelos en Mendoza, San Luis y la ciudad de Córdoba, antes de culminar su despliegue en territorio provincial.

Los F-16 incorporados por la Fuerza Aérea Argentina poseen una velocidad máxima que supera los 2.100 kilómetros por hora, cuentan con armamento de última generación y suman mejoras en guerra electrónica, capacidad de supervivencia y compatibilidad con sistemas modernos.