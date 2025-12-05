Marcelo Macarrón, al borde de las lágrimas: "Nos les importó nunca nada, nos descarnizaron durante 15 años"

Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmasso, aseguró que hubo “mala praxis” en la investigación luego de que el jury de enjuiciamiento abriera ayer el juicio político contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por presunto mal desempeño y “negligencia grave”.

Crimen de Nora Dalmasso: abren juicio político por presunto mal desempeño y “negligencia grave” a tres fiscales

Macarrón emocionado

El viudo destacó el trabajo de sus abogados Gustavo Liebau y Mario Mussolini. “Creo que es algo importante pero esto recién empieza. Y no compensa los 15 años de sufrimiento de toda la familia, tanto de Facundo, Valentina, mío y de toda la familia Dalmasso y de la familia Macarrón, el sufrimiento que nos hicieron pasar la injusticia de Córdoba, no la justicia”, afirmó.

“Nosotros teníamos que estar protegidos. Todo lo contrario. Nos expusieron permanentemente con acusaciones descabelladas de gente que realmente no podría estar en el cargo que está”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Nos descarnizaron durante 15 años"

“No entiendo nada de abogacía, de leyes. Soy médico y siempre trabajé de médico. Yo creo que esto es una mala praxis. A ellos no les importaba nada. No les importaban los sentimientos. No les importaba el comportamiento de la gente, la trayectoria de la gente, mi trayectoria, la trayectoria de mi hijo, no les importó nunca nada. Nos descarnizaron y nos expusieron a la prensa descarnizándonos día a día durante 15 años”, cuestionó.

“Nosotros tuvimos que fabricar una coraza para defendernos de la vida. Yo creo que fue un antes y un después con la serie que filmamos de Netflix. La gente ahí se empezó a dar cuenta quién era la familia Macarrón. Creo que ahí se dio, mostraron cómo actuamos, que éramos una familia normal, de clase media, y realmente ahí se creó cierta empatía con la gente”, explicó el médico.

Además señaló que “al mes del asesinato de Nora, de mi mujer, ya tenían pruebas suficientes para llevar a cabo un ADN al asesino. Y no lo hicieron”.

"Yo no estoy en política"

“¿Por qué no lo hicieron? Ahora hay que preguntarle al jury. No sé, porque yo no estoy en política, yo no soy de ningún partido político, quisiera saberlo, ahora lo voy a saber quizás”, completó.

Macarrón contó que “nunca se le pasó por la cabeza quedarme en una cama deprimido ni suicidarme” sino “salir a batallar”.

“Me puse una coraza y salí a enfrentar la justicia, enfrentarla cómo podía, pero en ningún momento me dejaron enfrentarla porque siempre o estaba Facundo como imputado o estaba yo como imputado, por eso prescribe la causa”, insistió.

“Porque nunca nos pudimos poner como querellantes, la hicieron prescribir a propósito. Ellos a los 40 días del asesinato sabían quién era el asesino y no querían hacerle un ADN. Que respondan ahora en el juicio. ¿por qué no lo hicieron? Que lo respondan”, aseveró.

“Yo no conocía a De la Sota”

“Apenas empezó esto se largó una versión que yo era testaferro de De la Sota en ese momento. Yo no conocía De la Sota. Tuve una inspección integral de la AFIP, cuatro años tuvieron inspeccionándome. Eso solamente era un hombre de trabajo nada más”, recordó.

"Aprendí a perdonar"

Macarrón relató que hizo “un tratamiento muy interno” y empezó “a hacer coaching”. “Tengo una paz interior muy grande, donde aprendí a perdonar gente que se equivoca por múltiples causas. La gente que se equivoca, se equivoca por algo, siempre hay un porqué, y siempre hay que darle una segunda oportunidad”, precisó.

“Me sometí a un juicio siendo inocente para que terminara todo con la posibilidad de tener cadena perpetua. Pero lo hice desde lo más íntimo de mis convicciones, como siempre hice todo en mi vida. Entonces quise demostrarle a la sociedad que era inocente, como lo soy”, detalló el viudo de Nora Dalmasso.