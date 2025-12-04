Crimen de Nora Dalmasso: abren juicio político por presunto mal desempeño y “negligencia grave” a tres fiscales

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba resolvió por unanimidad abrir el juicio político a los tres fiscales que investigaron, durante 16 años en forma sucesiva, el crimen aún impune de Nora Dalmasso.

La decisión no sólo se formuló por el presunto “mal desempeño” sino también por “negligencia grave” al haber omitido trámites que tardíamente se consolidaron como prueba dirimente: el ADN presente en el cuerpo de la víctima que es compatible con el de Roberto Bárzola, el parquetista que nadie investigó.

El dato surgió tarde porque quien lo descubrió fue el fiscal Pablo Jávega, quien quedó a cargo de la investigación luego del juicio oral y público donde fue absuelto el viudo, Marcelo Macarrón.

Si bien lo imputó, la Cámara 2a. del Crimen de Río Cuarto declaró prescripta la acción penal porque habían pasado más de 15 años del hecho. La familia Macarrón interpuso un recurso de casación que está a resolución del Tribunal Superior de Justicia.

De no revertirse el sobreseimiento por prescripción de Bárzola, el crimen perpetrado el 26 de noviembre de 2006 en el country Villa Golf, quedará impune por siempre.

Cómo sigue el proceso del Jury

Con la decisión del pleno de Jurado, presidido por la legisladora Julieta Rinaldi, e integrado por Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, se correrá vista a la Fiscalía General.

El fiscal General tiene 30 días hábiles para formular la acusación. No puede eludir la tarea o abstenerse de acusar. Debe sí o sí exponer los hechos con las posibles causales de destitución para cada uno de los fiscales de Instrucción, Di Santo, Miralles y Pizarro.

Para este trámite el fiscal General Juan Manuel Delgado firmará junto a un adjunto porque en marzo se producirá el recambio y, posiblemente, quien deba continuar la intervención será Carlos Rubén Lezcano, cuyos pliegos ya fueron propuestos para la Fiscalía General a partir del vencimiento de mandato del actual titular.

CARLOS RUBÉN LEZCANO. Los pliegos del actual juez de Control ya se encuentran en la Legislatura para su aprobación. Si no hay objeciones, sucederá a Delgado en la Fiscalía General.

Luego se abre el período de pruebas y testimonios y el debate oral que concluirá en una sentencia de destitución o absolutoria para uno, dos o los tres magistrados. Eso ocurrirá el año próximo.

Es un proceso inédito en Córdoba porque hasta ahora nunca se abrió un juicio político múltiple, a más de un magistrado simultáneamente. La excepción se da porque todos intervinieron en un mismo expediente judicial, desde 2006 a 2022.