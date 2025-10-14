Por más que un ADN coloca a Barzola en la escena del crimen de Nora Dalmasso, el hecho prescribió

La Cámara 2° del Crimen de Río Cuarto sobreseyó a Roberto Marcos Barzola, de la imputación del homicidio de Nora Dalmasso, a pesar de que restos genéticos que le pertenecen se encontraron en el cuerpo y la bata de la víctima.

La explicación central es el paso del tiempo, más de 15 años, que es el máximo que fija la ley para que caduque la posibilidad de perseguir penalmente a un homicida.

“Desde la medianoche de la fecha de la comisión del hecho imputado al prevenido hasta la actualidad, han transcurrido casi 19 años. Es decir, un lapso superior al límite temporal que la ley sustantiva establece para la operatividad de la prescripción”.

Los camaristas Pablo Bianchi, Carlos Hernán González Castellanos y María Victoria Cavagnaro puntualizaron que, en este caso, la prescripción no se ha visto interrumpido por la comisión de otro delito imputable a Barzola.

ROBERTO BARZOLA. Después de años se rescató un rastro de ADN, se hizo el cotejo donde apareció el dato del parquetista.

También descartaron el argumento que impulsaron el viudo Marcelo Macarrón y el hijo de Nora, Facundo, respecto a que estuvieron imposibilitados de ser querellantes por la cantidad de años en que ambos estuvieron imputados por el crimen.

“El Ministerio Público Fiscal no enfrentó un obstáculo legal insuperable que justificara suspender el curso de la prescripción. En consecuencia, los lapsos en que se investigó a los mencionados -Marcelo y Facundo Macarrón- no pueden reputarse como períodos de suspensión de la acción penal”, explica el fallo.

El juez de Control, Diego Ortiz, quien intervino luego de que el fiscal Pablo Jávega resolviera imputar a Bárzola, había dejado abierta la discusión sobre la prescripción. En su resolución se orientó más bien a justificar la vigencia del expediente para alcanzar la "verdad histórica" de lo ocurrido con Nora Dalmasso.

Caso Nora Dalmasso: para el juez Ortiz la investigación debe continuar para alcanzar “la verdad histórica”

¿Puede haber imprescriptibilidad?

Otro aspecto que analizó la Cámara fue la posible imprescriptibilidad del crimen cometido en un contexto de violencia de género que podría encuadrarse como delitos de “lesa humanidad”.

Sin embargo, la Cámara consideró que “aunque el hecho revista gravedad y sea aberrante, no se encuentra incluido en los supuestos exceptuados de prescripción, ni tampoco puede ser equiparados a los casos en que la Corte aplicó la imprescriptibilidad”.

En efecto, recientemente la Corte Suprema dejó en claro que no hay excepciones a la regla, incluso en delitos de índole sexual donde las víctimas tardan en poder interponer una denuncia.

A base de todos estos fundamentos, el tribunal hizo lugar a la excepción de falta de acción deducida por la defensa del imputado Barzola y declaró extinguida, por prescripción, la acción penal en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte.