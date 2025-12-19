Asueto y receso en Córdoba: qué servicios funcionarán y cuáles no durante fin de año y enero

El Gobierno de Córdoba oficializó el calendario del asueto administrativo de fin de año y del receso administrativo de verano 2026, según las resoluciones publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

Güemes Sur: el Concejo habilitó un plan para densificar la zona con más verde y espacio público

Durante los días 24 y 31 de diciembre de 2025 habrá asueto administrativo, mientras que el receso se extenderá del 2 al 30 de enero de 2026. En ambos períodos, el Ejecutivo aseguró que se mantendrá la prestación de los servicios esenciales, mediante la organización de guardias mínimas en cada organismo.

Servicios que seguirán funcionando

De acuerdo a lo establecido, quedarán exceptuadas del receso las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana y los organismos vinculados a la seguridad. También continuarán operativas las áreas asistenciales del Ministerio de Salud, junto con los servicios de emergencia, gestión de riesgos climáticos, catástrofes y protección civil.

El déficit de la Caja se arregla rajando a los ñoquis de las Agencias, aseguró Rodrigo de Loredo

A estas áreas se suman la Policía Ambiental y las dependencias operativas del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, así como el sistema educativo en lo referido a las escuelas de ciclo especial de verano.

Organismos con atención garantizada

El receso administrativo tampoco alcanzará a organismos como Rentas, Registro Civil, Registro de la Propiedad, Proveedores y Contratistas del Estado y Personas Jurídicas. Además, seguirán funcionando el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Secretaría de Trabajo, el Boletín Oficial Electrónico y las áreas vinculadas a Fiscalía de Estado y la Escribanía General de Gobierno, junto con otras dependencias que puedan ser designadas.

Con este esquema, el Gobierno provincial busca ordenar la actividad administrativa durante el verano sin interrumpir la atención en sectores estratégicos y servicios críticos para la población.