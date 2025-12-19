“Le erró por el 100%”: Daniele cuestionó los números oficiales de la Caja de Jubilaciones

El debate por la Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a escalar en el plano político. Rubén Daniele, secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), cuestionó con dureza el discurso del Gobierno provincial y advirtió que la forma en que se presenta el déficit previsional busca instalar responsabilidades sociales antes que explicar el problema de fondo.

En diálogo con Cadena 3, el dirigente rechazó que el eje de la discusión deba reducirse a una contabilidad aislada y planteó que el conflicto excede los números. En ese marco, negó que los gremios municipales, judiciales y bancarios expliquen la mitad del desequilibrio financiero del sistema y puso en duda la consistencia de los datos oficiales. “Eso es una enorme mentira”, afirmó.

Un sistema sin control sindical

Uno de los aspectos centrales del planteo de Daniele fue la pérdida de acceso a la información sobre el funcionamiento de la Caja.

Desde esa perspectiva, cuestionó que se atribuyan responsabilidades sin transparencia previa y remarcó que el análisis se apoya exclusivamente en cifras difundidas por el propio Ejecutivo. “Ya no hay acceso a la información pública. Antes teníamos todos los papeles en la mano”, señaló.

La discusión por los porcentajes

En respuesta a las declaraciones del ministro Miguel Siciliano, Daniele sostuvo que la incidencia real de los gremios señalados es sensiblemente menor a la que comunica el Gobierno. Según afirmó, aun tomando como válidos los datos oficiales, la participación de esos sectores representa alrededor de la mitad de lo que se expone públicamente, lo que llevó al dirigente a afirmar que el cálculo oficial “le erró por el 100%”.

Daniele también puso en discusión la manera en que se describe la situación financiera de la Caja, en Cadena 3. Sin desconocer la existencia de un desbalance, sostuvo que su dimensión no justifica el tono de alarma que domina el discurso oficial.

El cruce entre el Gobierno provincial y los gremios estatales vuelve así a tensionar el debate sobre el financiamiento del sistema previsional, en un escenario atravesado por disputas políticas, cuestionamientos institucionales y un contexto social cada vez más sensible.