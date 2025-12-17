Pese al rechazo de la UCR y el juecismo, el PJ aprobará la ley de LLaryora para atacar el rojo de la Caja

Montado sobre la base de la iniciativa popular del colectivo de jubilados, el oficialismo avanzará cerca de la medianoche con la aprobación de la iniciativa del gobierno de Martín Llaryora de emergencia para palear el rojo de la Caja de Jubilaciones. El déficit previsional de la provincia actualmente asciende a los 700.000 millones de pesos y para 2026 se estima será de 821.000 millones.

El proyecto del PJ, que cuenta con 13 artículos, establece la emergencia económica, financiera y administrativa del sistema previsional público provincial por el término de cinco años, con la posibilidad de ser prorrogable "en forma automática por igual término, por única vez, salvo que el Ejecutivo provincial disponga su cese anticipadamente".

En el arranque del áspero debate, Nadia Fernández fue la miembro informante del oficialismo. En defensa de la iniciativa, afirmó que se va "a devolverle el 82% de jubilación al 60% de los jubilados de Córdoba, mediante un esquema redistributivo que va desde el 2 hasta el 8%, donde quienes más haberes reciben, más aportes realizan·".

Dentro de este marco excepcional, se faculta al Ejecutivo a restituir hasta el 82% a los jubilados mediante un adicional mensual no remunerativo destinado a compensar la deducción del aporte personal.

A su vez, se lo autoriza a decidir el porcentaje de aportes mediante un esquema redistributivo con ajustes de las alícuotas de aportes personales hasta un 8% sobre las existentes, previa emisión de un informe de la Caja de Jubilaciones, asegurando equidad y solidaridad.

En su alocución, la oficialista salió al cruce de las críticas opositoras: "No es cierto que haya un aumento del 8% respecto de la situación actual como se pretendió instalar".

En esa línea, resaltó que, “incluso en el caso de los salarios más altos, el incremento real es del 4% ya que el otro 4 se deja de descontar". Así se refirió al artículo 3 del proyecto que elimina ese descuento correspondiente al Fondo de Cobertura de la Caja.

En su artículo 6º, la iniciativa faculta al gobernador a transferir la administración de los subsistemas previsionales de la Caja de Jubilaciones a aquellas entidades gremiales que formalmente lo requieran.

Asimismo, se modifica el artículo 58 de la Ley 8.024 (descuento a la viudez), incorporando "un criterio de solidaridad" para casos de acumulación de ingresos elevados. Según la letra fina, el aporte solidario se aplicará a titulares que acumulen beneficios previsionales o perciban ingresos laborales, "solo si la sumatoria supera el equivalente a seis haberes jubilatorios mínimos".

"Las alícuotas se aplicarán exclusivamente sobre el haber liquidado por la Caja. Además, se establece que no procede la acumulación de más de dos prestaciones acordadas por la Caja", añadió Fernández.

En su definición más política para contrarrestar la embestida opositora, la vicepresidenta de la Cámara manifestó que “no es un proyecto contra los jubilados, sino para cuidar a los jubilados y proteger el sistema previsional". "La aprobación del mismo representa un paso fundamental: atiende la demanda popular de un haber justo y garantiza la viabilidad futura del sistema”, subrayó.

En cuanto a la deuda que la Nación mantiene con la Caja, el proyecto del PJ incluye un artículo específico que instruye a los senadores e insta a los diputados por Córdoba "a gestionar las previsiones presupuestarias necesarias en el Congreso de la Nación para asegurar el cumplimiento de la Ley 11.051 (sobre el convenio de financiamiento entre el Estado nacional y la Provincia de Córdoba rubricado en mayo de 2025)".

"Esto no es un favor ni una negociación política discrecional sino el cumplimiento de un mandato legal vigente”, aseveró Fernández al renovar el reclamo de lo que la Nación le adeuda a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Horas antes, el jefe del bloque oficialista, Facundo Torres, indicó que "Nación se está quedando con casi 30.000 millones de pesos por mes, que son de los cordobeses". "Si desde el Gobierno nacional nos mandasen esa plata para la Caja no transferida de la provincia de Córdoba, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando", aportó.

Se espera que cerca de la medianoche, debido a que la sesión arrancó a las 20 y hay una larga lista de oradores, el oficialismo apruebe la ley del Panal con los 34 "soldados propios", más el voto de la aliada incondicional Karina Bruno. Además, acompañarán en general los legisladores Oscar Agost Carreño e Ignacio Sala y la radical escindida Graciela Bisotto, ya que se contemplaron aportes de los amarillos al texto final. Suman así 38 votos positivos.

Por el rechazo se pronunciaron las bancadas de la UCR y el Frente Cívico. También sumaron su negativa los dos alfonsinistas (Dante Rossi y Sebastián Peralta), el mileista Gregorio Hernández Maqueda, el libertario Agustín Spaccesi, la shoerista Patricia Botta, el vecinalista Gerardo Grosso y la representante de la izquierda Luciana Echevarría.