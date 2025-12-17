Alerta por estafas en Infinito Water Park: cómo comprar entradas de forma segura y cuáles son los precios

Una fuerte expectativa por la apertura de Infinito Water Park se ha generado desde que se conoció que en las próximas semanas se realizará la apertura oficial. Sin embargo trascendió que en ese marco ciberdelincuentes aprovecharon para realizar maniobras fraudulentas con la venta de entradas. Ante esta situación, la empresa Infinito Open emitió un comunicado urgente para proteger a los usuarios, subrayando que el único canal oficial y autorizado para la comercialización de tickets es el sitio Paseshow.

El "Modus Operandi" de las estafas

La organización detectó que los estafadores operan principalmente a través de perfiles falsos en redes sociales, mensajes privados y cadenas de WhatsApp, donde ofrecen entradas que carecen de validez legal. Bajo esta modalidad, intentan captar víctimas mediante supuestas promociones o servicios de reventa, cuando en realidad no existen intermediarios ni revendedores habilitados para la comercialización de los pases.

Desde la firma enfatizaron que toda publicación, mensaje o link externo que dirija a un sitio distinto a Paseshow es falso. Asimismo, advirtieron que no se permitirá el ingreso al parque con entradas adquiridas por estos canales informales y que la empresa no asumirá responsabilidad por las pérdidas económicas derivadas de estos engaños. Por tal motivo, se recomienda fervientemente no realizar pagos, transferencias ni compartir datos personales ante ofrecimientos sospechosos.

Preventa oficial: Precios y beneficios

A través de un comunicado se informó que quienes deseen asistir de forma segura, ya se encuentra disponible la preventa oficial con cupos limitados. Un dato relevante para el bolsillo es la posibilidad de adquirir los pases con una financiación de 9 cuotas sin interés.

Es importante destacar que los precios mencionados a continuación no incluyen el service charge de la plataforma:

1. Pase Acqua Fun

Incluye flotador, reposera y sombrilla (sujeto a disponibilidad).

Lunes a Jueves: Menores $59.000 / Adultos $71.999

Viernes a Domingo: Menores $79.000 / Adultos $99.000

2. Pase Acqua Plus

Incluye flotador, reposera, sombrilla, estacionamiento, seguro de lluvia y combo de hamburguesa con papas fritas.

Lunes a Jueves: Menores $79.000 / Adultos $99.000

Viernes a Domingo: Menores $89.000 / Adultos $115.000

Villa General Belgrano: ¿Cipayismo o multiculturalidad?, el Festival de Música Country que encendió el debate en redes sociales

¿Cómo es la política para menores?

La empresa definió que los niños de 0 a 4 años ingresan gratis, mientras que aquellos que tengan entre 4 y 12 años cuentan con un beneficio del 20% de descuento sobre el valor de la entrada de adulto.

Toda la información oficial sobre fechas, preventas y condiciones de compra se comunica exclusivamente a través de los canales institucionales de Infinito Open y de la plataforma Paseshow. Se insta a la comunidad a denunciar cualquier perfil o mensaje sospechoso para frenar el avance de estas estafas.