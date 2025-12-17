Susie Wiles, la jefa de gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la visión que tiene del mandatario norteamericano y aseguró que tiene "una personalidad de alcohólico" tras analizar su imagen y actitud. También habló de su vice, JD Vance, y del empresario tecnológico Elon Musk.

A lo largo de 11 entrevistas publicadas este martes en la revista Vanity Fair, la funcionaria estadounidense apuntó hacia varios miembros del gobierno, señalando, entre otras cosas, al vicepresidente como un seguidor de las teorías conspirativas y a Musk como un consumidor "declarado de ketamina" que es "realmente extraño"

Donald Trump anunció un "bloqueo total y completo" de los barcos petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La funcionaria sostuvo que Trump tiene "la personalidad de un alcohólico" y profundizó: "Los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, tienen personalidades que se exageran cuando beben". Asimismo, afirmó que el mandatario estadounidense tiene "la convicción de que no hay nada que no pueda hacer".

Wiles aclaró que el mandatario norteamericano no bebe y lo describió como una persona intenta que no se preocupa por los detalles del proceso y la política.

A la hora de hablar sobre intimidades de la política de Estados Unidos, Wiles reveló que intentó sin éxito convencer a Trump de postergar la imposición de sus aranceles, dado un "enorme desacuerdo" entre los asesores, y también cuestionó las redadas de inmigrantes: "Tenemos que revisar con mayor detenimiento nuestro proceso de deportación".

En referencia al conflicto con Venezuela, advirtió: "Quiere seguir volando barcos hasta que Maduro tire la toalla. Y personas mucho más inteligentes que yo en eso dicen que lo hará".

Las declaraciones de Wiles contradicen la postura de Washington, desde donde afirman que los bombardeos en el Caribe solo buscan detener el tráfico de drogas. De todas formas, aclaró que, en caso de intentar avanzar con "ataques terrestres", el mandatario va a requerir autorización del Congreso.

Sobre su trabajo, la jefa de despacho estadounidense sostuvo que, gran parte del tiempo, debe canalizar las energías de Trump, sobre todo cuando este insiste en vengarse de sus oponentes políticos, a quienes culpa por su derrota electoral en 2020, y anticipó: "Tenemos un acuerdo flexible para que el ajuste de cuentas termine antes de que se cumplan los primeros 90 días".

No obstante, el acuerdo debería haber finalizado en agosto de este año y no fue así y concluyó: "No creo que esté en una gira de represalias. No quiero que lo que me pasó a mí le pase a alguien más. Y así, las personas que han hecho cosas malas se tienen que ir del gobierno. En algunos casos, puede parecer una represalia".

AS/ff