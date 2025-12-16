Elon Musk se convierte en la primera persona en la historia con un patrimonio de US$ 600.000 millones

Elon Musk se convirtió en la primera persona en la historia en alcanzar un patrimonio igual o superior a US$ 600.000 millones. A principios de este mes, la fabricante de cohetes espaciales SpaceX hizo lanzó una oferta pública de adquisición. La valoración alcanzó los US$ 800.000 millones, el doble de lo que valía en agosto. De esta manera, Musk, quien posee aproximadamente el 42% de SpaceX, incrementó su patrimonio en US$168.000 millones, hasta alcanzar los US$ 677.000 millones, de acuerdo con lo informado por Forbes.

La oferta pública llega mientras SpaceX apunta a una salida a la bolsa en 2026 que podría valorizar a la empresa en alrededor de US$ 1,5 billones de dólares, según confirmó a la publicación uno de los inversores de la compañía.

Aunque SpaceX no haya salido a bolsa, la participación de Elon Musk en SpaceX es ahora su activo más valioso, con un valor estimado de 336.000 millones de dólares.

Su 12% en Tesla vale 197.000 millones, sin contar ciertas opciones sobre acciones de su plan de incentivos de 2018, que fueron anuladas por un juez. Forbes sólo cuenta la mitad del valor de esas opciones (69.000 millones) mientras se resuelve la apelación de Musk.

Si Musk pierde esa apelación, Tesla aún podría ofrecerle una vía alternativa para convertirse en billonario.

Esto se debe a que en noviembre, los accionistas de Tesla aprobaron un paquete de compensación récord que podría otorgarle a Musk hasta 1 billón de dólares adicionales en acciones (antes de impuestos y del costo de liberar las acciones restringidas) si Tesla alcanza los objetivos de desempeño, como multiplicar por más de ocho su capitalización de mercado durante los próximos diez años.

De US$ 24.000 millones a más de US$ 600.000 millones de dólares en cuatro años

Superar la marca de los US$ 600.000 millones de patrimonio neto es solo el más reciente de una serie de hitos que Musk ha alcanzado durante el último tiempo. Su fortuna ascendía a US$ 24.600 millones en marzo de 2020; el vertiginoso aumento de las acciones de Tesla lo convirtió en la quinta persona en la historia en alcanzar los US$ 100.000 millones en agosto de ese mismo año.

En enero 2021 se convirtió por primera vez en la persona más rica del mundo con un patrimonio cercano a los US$ 190.000 millones, en septiembre alcanzó los US$ 200.000 millones y en noviembre los US$ 300.000 millones. En diciembre de 2024, su patrimonio ascendió a US$ 400.000 y en octubre de 2025 trepó a US$ 500.000 millones.

Ahora, Musk no corre riesgo de perder su título de la persona más rica del mundo, dada su ventaja de US$ 425.000 millones sobre el actual número dos, el cofundador de Google, Larry Page, cuyo patrimonio se estima en US$ 252.000 millones. Y con Musk a solo US$ 23.000 millones de alcanzar la marca de los US$ 700.000 millones, cada vez se encuentra más cerca de llegar al hito de los US$ 1.000 millones.

