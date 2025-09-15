Musk compró US$1.000 millones en acciones de Tesla impulsando los papeles más de un 8% 

Elon Musk respondió a una propuesta salarial sin precedentes de la junta directiva de Tesla Inc. comprando alrededor de US$1.000 millones en acciones, lo que impulsó los títulos al alza.

El multimillonario adquirió las acciones de manera indirecta a través de un fideicomiso revocable el 12 de septiembre, según un documento regulatorio publicado el lunes. La compra coincidió con declaraciones de la presidenta de Tesla, Robyn Denholm, quien habló con periodistas sobre los méritos de otorgar a Musk alrededor de US$1 billón en acciones si la compañía alcanza una serie de ambiciosos hitos de valor de mercado y desempeño.

Las acciones de Tesla llegaron a subir hasta un 8,7% en las operaciones previas a la apertura de Nueva York. Si el alza se mantiene durante la sesión regular, el papel avanzará en lo que va del año, recuperándose de una caída de 45% registrada a inicios de abril. Musk, de 54 años, no compraba acciones de Tesla en el mercado abierto desde febrero de 2020, según datos compilados por Bloomberg. En 2022, el ejecutivo vendió más de US$20.000 millones en acciones de la compañía, el año en que adquirió Twitter.

La compra supone una muestra de confianza en las perspectivas de Tesla después de un primer semestre complicado, en el que las ventas de vehículos cayeron 13% a nivel mundial. Aunque Musk ha destacado la apuesta de Tesla por los robotaxis y robots humanoides, también advirtió que la compañía podría enfrentar “algunos trimestres difíciles” tras la eliminación en Estados Unidos de los incentivos para la compra de autos eléctricos a fin de mes.

El negocio automotriz de Tesla sigue mostrando señales de presión. La consultora Cox Automotive estima que su participación en el mercado estadounidense de vehículos eléctricos cayó por debajo de 40% en agosto. Las matriculaciones también siguieron cayendo el mes pasado en los principales mercados de Europa, y los envíos desde la planta de Shanghái descendieron en julio y agosto.

Denholm, presidenta de la junta de Tesla desde 2018, calificó a Musk de “líder generacional” en una entrevista con Bloomberg Television el 12 de septiembre. Restó importancia a las preocupaciones sobre la actividad política del empresario y sugirió que tendrá un amplio margen de acción en este terreno. “Lo que hace desde una perspectiva personal, en términos de sus motivaciones políticas, depende de él”, afirmó. “Vivimos en una democracia, así que todos pueden expresar sus puntos de vista”.

Al día siguiente, Musk participó de manera remota en una manifestación en Londres organizada por el agitador de extrema derecha conocido como Tommy Robinson. El multimillonario advirtió que “la violencia se acerca” al Reino Unido y dijo a los manifestantes: “O luchan, o mueren”.

Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el lenguaje de Musk como incendiario y peligroso.

Musk es la persona más rica del mundo, con una fortuna de aproximadamente US$419.000 millones, según el Bloomberg Billionaires Index.