Tesla propone un plan de compensación récord para Elon Musk por un billón de dólares

El consejo de administración de Tesla presentó un nuevo y ambicioso plan de compensación para Elon Musk, que podría alcanzar hasta USD 1 billón en los próximos diez años. El esquema no incluye salario ni bonificaciones, sino que está vinculado a la entrega de acciones en tramos, condicionada al cumplimiento de metas financieras y productivas de gran magnitud.

La propuesta busca reforzar el compromiso del empresario con la automotriz, en un contexto en el que Musk ha insinuado que podría reducir su participación si no se le otorgan mayores derechos de voto.

Cómo funciona el nuevo plan para Musk

El paquete establece que Musk recibirá un total de 423 millones de acciones —equivalentes al 12 % del capital de Tesla— en caso de que la compañía cumpla los 12 niveles de objetivos planteados.

Entre las metas principales figuran:

Elevar la capitalización bursátil de Tesla hasta USD 8,5 billones (actualmente es de USD 1,09 billones).

Vender 12 millones de vehículos eléctricos adicionales.

Alcanzar 10 millones de suscripciones a conducción autónoma.

Registrar y operar 1 millón de robotaxis.

Comercializar 1 millón de robots con inteligencia artificial.

Multiplicar por 24 las ganancias ajustadas, desde los USD 16.600 millones actuales hasta USD 400.000 millones.

Cada tramo de valoración deberá combinarse con un objetivo operativo o de beneficios para activar la entrega de un lote de acciones.

Retos monumentales para Tesla

El primer hito de capitalización se fija en USD 2 billones, mientras que los siguientes aumentan en escalas de USD 500.000 millones y USD 1 billón hasta alcanzar los USD 8,5 billones.

Actualmente, Tesla enfrenta ventas en baja y un retroceso del 30 % en el valor de sus acciones desde diciembre, en medio de un escenario adverso por la reducción de incentivos a los autos eléctricos y la energía solar durante la presidencia de Donald Trump.

A esto se suma el escepticismo sobre la viabilidad de los ambiciosos objetivos, ya que Tesla aún no ha comercializado ni robotaxis ni robots de inteligencia artificial.

Un paquete que recuerda al acuerdo de 2018

El esquema propuesto guarda similitudes con el histórico acuerdo de 2018, que le otorgó a Musk USD 56.000 millones en opciones sobre acciones, la mayor compensación ejecutiva de la historia.

Ese plan, considerado inalcanzable en su momento, se cumplió en su totalidad gracias al espectacular crecimiento de Tesla. Sin embargo, fue anulado en 2024 por un juez de Delaware, quien argumentó que la relación entre el consejo y Musk era demasiado cercana y que el paquete era excesivo.

Ahora, la compañía busca revivir esa lógica de incentivos a largo plazo, con un plan aún más grande y exigente. Según cálculos preliminares, si se cumplen todas las condiciones, Musk podría aumentar su control de voto en Tesla hasta el 25 % neto tras impuestos y dilución.

El futuro de Tesla y el rol de Musk

La presidenta del consejo, Robyn Denholm, defendió la propuesta asegurando que “retener e incentivar a Elon es fundamental para que Tesla se convierta en la empresa más valiosa de la historia”.

De aprobarse, el plan ataría el futuro de Tesla directamente a la capacidad de Musk de superar uno de los mayores desafíos corporativos y tecnológicos de la década.