Tesla ofrece a Musk un acuerdo de compensación sin precedentes

Tesla Inc. propuso un nuevo acuerdo de compensación para su director ejecutivo, Elon Musk, de un valor potencial cercano a US$1 billón, un paquete sin precedentes en la historia corporativa de Estados Unidos.

La propuesta, diseñada para incentivar a Musk a liderar Tesla durante años, fija una serie de metas ambiciosas que debe cumplir para recibir el pago total, entre ellas expandir el negocio de robotaxis de la empresa y elevar su valor de mercado a por lo menos US$8,5 billones desde alrededor de US$1 billón en la actualidad. El plan abarca 10 años.

Las acciones adicionales que Musk podría recibir aumentarían su participación en el fabricante de vehículos eléctricos a por lo menos 25%, según los términos detallados en el documento de Tesla presentado el viernes. Musk ha dicho públicamente que quiere alcanzar ese nivel de participación.

El plan ofrece una ganancia financiera y mayor control de la empresa a Musk, ya el hombre más rico del mundo, después de que su paquete de 2018 —valorado en más de US$50.000 millones— fuera anulado por un tribunal de Delaware. Mientras Tesla apela esa decisión, la junta busca nuevas formas de compensarlo, incluida una adjudicación de acciones interina en agosto valorada en unos US$30.000 millones.

Los incentivos buscan mantener la atención de Musk en Tesla mientras la compañía persigue crecimiento en mercados como robótica e inteligencia artificial. La presentación del viernes también incluyó una propuesta no vinculante de accionistas para que Tesla tome una participación en xAI, la startup de Musk.

El nuevo acuerdo resalta el férreo control de Musk sobre Tesla, a pesar de las múltiples demandas sobre su tiempo. Musk, que lidera la empresa desde 2008, también encabeza SpaceX, xAI, Neuralink y The Boring Co. En mayo dijo a Bloomberg que planeaba seguir al frente de Tesla dentro de cinco años.

Las acciones de Tesla subieron 2% el viernes en Nueva York, aunque acumulan una caída de 16% en lo que va de 2025. Una capitalización de mercado de US$8,5 billones sería más del doble que la de Nvidia Corp., hoy la empresa más valiosa del mundo. El valor de Tesla alcanzó un máximo de US$1,5 billones a fines de 2024.

El valor del nuevo plan de compensación para el director ejecutivo, estimado en US$87.800 millones en el documento, podría crecer hasta US$1 billón si Musk cumple todas las metas y recibe todas las acciones restringidas. El plan también establece que Musk deberá participar en el desarrollo de un marco de sucesión de largo plazo para el cargo de CEO a fin de recibir los últimos tramos del incentivo.

“En pocas palabras, retener e incentivar a Elon es fundamental para que Tesla alcance estos objetivos y se convierta en la empresa más valiosa de la historia”, dijo Tesla en una carta firmada por la presidenta Robyn Denholm y la directora Kathleen Wilson-Thompson.

