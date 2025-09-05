La candente situación planteada entre buques de guerra de Estados Unidos patrullando frente a las costas de Venezuela, y los aprestos defensivos con "alistamientos nacionales" que ha venido mostrando el chavismo, sumaron este jueves otro capítulo cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos indicó que "dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque estadounidense en aguas internacionales", situación que la Casa Blanca consideró como "movimiento altamente provocador".

La nota de la administración del presidente Donald Trump no habló de respuestas de los , y advirtió a Caracas contra una mayor escalada. Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura. También desplegó navíos de guerra en el Caribe en lo que llamó una operación antidrogas.

"Se le aconseja firmemente al cártel que dirige Venezuela que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos", afirmó el Pentágono en X.

La Casa Blanca aprieta el cerco sobre el régimen de Maduro, acusándolo de narcotráfico.

El martes, las fuerzas estadounidenses afirmaron haber destruido en el Caribe una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela, en un ataque en el que murieron "11 narcotraficantes".

En tanto, Caracas acusó a Estados Unidos de cometer ejecuciones extrajudiciales en el mar, "sin fórmula de juicio".

El ataque, cuyos detalles no pudieron ser verificados de forma independiente por la AFP, marca una escalada dramática por parte de Estados Unidos, que durante décadas ha recurrido a operaciones policiales de rutina en lugar de usar fuerza letal para incautar drogas:

Trump le cambia el nombre a Defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará el viernes un decreto para que el Departamento de Defensa se llame también Departamento de Guerra, como prometió recientemente, anunció el jueves la Casa Blanca.

El decreto busca "restaurar el nombre histórico Departamento de Guerra como segundo nombre de la institución", según informó la Casa Blanca en un documento proporcionado a la AFP.

Si bien por ahora se trata de un nombre adicional, el presidente ordenará al secretario Pete Hegseth que tome todas las medidas necesarias para "cambiar permanentemente el nombre" a Departamento de Guerra, precisó la Casa Blanca.

El nombre oficial debe ser establecido por ley. A finales de agosto, Trump anunció este plan de restaurar un nombre que existió entre 1789 y 1949.

Trump ha dicho que quiere hacer el cambio porque el actual nombre es muy "defensivo". "El presidente cree que este departamento debería tener un nombre que refleje su poder incomparable y su capacidad para proteger los intereses nacionales", explicó la Casa Blanca. Estados Unidos cuenta con el ejército más grande del mundo.

Según la Casa Blanca, se trata de establecer "la paz mediante la fuerza" y garantizar que "el mundo vuelva a respetar a Estados Unidos", una retórica habitual de Trump.

AFP/HB