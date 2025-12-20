A Jake Paul le costó una fractura de mandíbula llevarse otra montaña de millones en Miami

El carismático youtuber estadounidense Jake Paul, devenido en boxeador de peso pesado, terminó noqueado este viernes por la noche en Miami por el doble excampeón británico Anthony Joshua. El show que ofrecieron, de enorme diferencias a favor de Joshua, fue transmitido en vivo por Netflix y repartió entre los peleadores una impresionante bolsa de 184 millones de dólares.

Poco más de un año después de su controvertida victoria sobre un alicaído Mike Tyson, de 58 años, Paul, de 28, subirá al ring del Kaseya Center de Miami para enfrentarse a un oponente mucho más joven y considerablemente más peligroso: Joshua, de 36 años.

"Bueno, definitivamente no fue mi mejor actuación, pero él es un gran campeón e hice lo que pude...", dijo Paul, que mostró un pobre estado físico y lució cansado ya en el tercer round. La pelea generó polémica, porque decididamente había pocas equivalencias entre un showman como Paul y un boxeador profesional como Joshua, que no solo reinó dos veces entre los pesados, sino que fue también medallista olímpico y a los 36 años todavía aspira a pelear con los mejores de la categoría en 2026.

"Estoy bien, me divertí mucho, la pasé muy bien, gracias a Dios por haber hecho este show, y espero regresar ganando..." agregó Paul, anticipando que insistirá en los combates de boxeo. "Creo que tengo rota la mandíbula, pero he estado ante uno de los mejores del mundo, él era mucho más pesado que yo, más alto, y voy a tomar un break, pero seguiré haciéndolo...".

La Junta Británica de Control ha declarado que no habría aprobado la pelea por motivos de seguridad, y otros advirtieron sobre la enorme diferencia de nivel, tamaño físico y potencia que había entre Paul y Joshua, lo que ponía al youtuber en riesgo de sufrir lesiones graves.

El pesaje del jueves había mostrado clara la descomunal ventaja de peso en favor del británico Joshua (1,98 m de estatura), que detuvo la balanza en 110 kilogramos, doce más que los 98 kg de Paul, quien además es trece centímetros más bajo. Eddie Hearn, promotor de Joshua desde hace tiempo, describió la pelea del viernes como un "desequilibrio catastrófico" incluso antes de que se firmaran los contratos.

La pelea no tuvo paridad, Joshua dominó desde el principio y Paul apenas si pudo conectar algunos pocos golpes que nunca pudieron poner al británico en apuros. Paul ya lucía extremadamente cansado en la quinta vuelta, la pelea era a ocho rounds, y en el sexto el ataque de Joshua liquidó el pleito, mandando al estadounidense a la lona por toda la cuenta.

Es que una cosa es el show, como la parodia anterior frente a un veterano retirado como Mike Tyson, y otra muy distinta vérselas con un excampeón tal vez no en su plenitud, pero si cerca de ella..

HB