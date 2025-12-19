Australia prohibió las redes sociales a los menores de 16 años: cómo se implementa la medida y porqué.

Una normativa que abre el debate y la posibilidad de que más países lo imiten. Australia implementó la prohibición de redes sociales a menores de 16 años. La medida rige desde el 10 de diciembre.

En caso de incumplimientos, impondrá multas de hasta 33 millones de dólares, a las plataformas que no eliminen cuentas de niños o adolescentes.

La medida abarca a redes sociales como Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, Tik Tok, X, You Tube, y Twitch.

La implementación es de la siguiente manera. El procedimiento marca que el gobierno australiano envía notificaciones a la plataformas, pidiendo información sobre la cantidad de cuentas eliminadas.

Esto se repite una vez por mes, en el lapso de seis meses. En caso de detectar infracciones, la autoridad puede solicitar a la Justicia, la máxima sanción para la plataforma, pero desde las aplicaciones critican las medidas, diciendo que se está aplicando de manera apresurada, sin comprender la forma en la que los jóvenes utilizan la plataformas.

Se trata de una medida que genera polémica, pero que ya se debate en otros países, como Malasia, Francia, Dinamarca, Grecia, y Nueva Zelanda.