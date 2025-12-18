Hallaron una boa constrictora de 1 metro y medio.

Personal de la Patrulla Ambiental intervino en la zona norte de la ciudad de Córdoba tras la aparición de una boa constrictora de la especie lampalagua en las inmediaciones del edificio del diario La Voz del Interior.

El ejemplar, de aproximadamente 1,5 metros de longitud, fue hallado sobre avenida La Voz del Interior al 6080, cerca de las oficinas del medio.

Para su captura, los agentes emplearon técnicas y equipamiento específicos con el objetivo de proteger tanto al animal como a las personas presentes en el lugar.

Una vez asegurada, la serpiente fue trasladada con los recaudos correspondientes al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad.

Desde la dependencia se incorporaron fotografías y un audio del comisario Jorge Suárez, jefe de la División Patrulla Ambiental, que documentan el procedimiento.