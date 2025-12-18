Llegan multas de hasta 10 mil dólares desde Punta del Este.

Miles de turistas argentinos que visitaron Punta del Este durante la última temporada de verano comenzaron a recibir, en las últimas semanas, notificaciones por multas de tránsito que alcanzan los 10 mil dólares.

El cobro masivo de multas responde a un cambio implementado por el Gobierno uruguayo a mediados de 2024, que puso fin a la falta de aplicación de fotomultas a vehículos con patente extranjera. Hasta entonces, los sistemas automáticos de control no emitían cargos a turistas internacionales.

La modificación se formalizó mediante el Decreto 176/024, que estableció que los conductores extranjeros que no acrediten residencia legal en Uruguay deben abonar las multas de tránsito antes de abandonar el país. Sin embargo, muchos turistas no fueron notificados al momento de salir y tomaron conocimiento de las infracciones varios meses después.

Según relataron viajeros afectados, las multas comenzaron a aparecer al consultar el sistema de cobro uruguayo o al intentar inscribirse en el sistema de telepeaje. En otros casos, las notificaciones llegaron por correo electrónico con un considerable retraso.

Las multas por exceso de velocidad en rutas uruguayas alcanzan actualmente los 440 dólares por infracción. Existen casos de argentinos que acumulan deudas cercanas a los 10.000 dólares por sanciones registradas durante el verano pasado. Autoridades del departamento de Maldonado indicaron que también se detectaron situaciones de turistas extranjeros con montos aún mayores.