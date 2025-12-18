A Milei se le vuelve ardua la guerra contra el Chiqui Tapia

Viene a ser como si un pariente llega a tu casa y, con exceso de confianza, se para frente a la parrilla, empieza a pinchar los chorizos, da vuelta la carne antes de tiempo y coloca más brasas para quemar las morcillas. Sin pedir permiso y atribuyéndose dotes de experto. Ese pariente entrometido, de la rama de la esposa además, capaz de arruinar un asado es Ricardo Arriazu, una figura admirada por el equipo económico y el mismo Javier Milei. De un plumazo, le restó 20 por ciento de posibilidades de éxito al programa económico que antes imaginaba en 70% por haber movido las bandas de flotación. Muchos dicen que su consultora es como aquellos jugadores de tenis que le pegan bien a la pelota, fuerte, rasante y con efecto. Pero siempre afuera. Sin embargo, muchos pagan para verlo jugar. Su última reflexión rebotó por la modificación de las bandas cambiarias y el alza consecuente del dólar segun la inflación del índice oficial, con dos meses de retraso. Tonteras, tonteras a medias, irrelevantes según el economista tucumano, pero generadoras de incertidumbre. Aunque no lo dijo expresamente, daña devaluar e indexar al mismo tiempo, una nefasta novedad en particular la reaparición del ultimo verbo abolido por el Plan Austral y que le preocupaba infartos, de solo escucharlo, al ex ministro Roberto Lavagna. Justo Arriazu vino a arruinar el asado del dueño cuando la estabilidad venia viento en popa para atravesar las fiestas y disfrutar buena parte del primer trimestre. En principio, los mercados no acompañaron esa perdida del 20% de fe medida por Arriazu.

Un aguafiestas el promotor de la “tablita de Martinez de Hoz” junto con Adolfo Diz en la década del 70, aunque los ahorristas se encariñaron con las nuevas medidas, subió el dólar, subieron los títulos, y se cayó el riesgo país. Un efecto positivo para muchos que criticaban el retraso de los activos externos, y cuando soplan vientos prósperos en el Congreso por la aprobación del Presupuesto y la ley laboral. Pero quizás haya que considerar otros flancos para entender la decepción de Arriazu, quien tal vez hablaba por boca de Milei, ya que el Presidente —al margen de sus graciosas apariciones artísticas en los programas de Santiago Caputo en el streaming— hasta la semana pasada contrariaba seriamente la decisión que finalmente debió revertir él mismo y su equipo económico. Tal vez, la Casa Rosada cedió a la presión del Fondo Monetario Internacional cuya prioridad exige la compra de dólares para sumar reservas y pagar deudas, inclusive aquellas que el país le debe al organismo. Cierta batalla ofreció el team Luis Caputo-Santiago Bausili, pero naufragaron por el magro interés inversor en la compra de un título publico lanzado hace menos de una semana (cosecharon menos de mil millones de dólares a una tasa superior al 9%). Esa frustración desmoronó cualquier resistencia. Pocos prestan si no hay garantías crocantes en la caja. Tampoco fue una ayuda la quimera de un segundo préstamo proveniente de los Estados Unidos, valuado en 20 mil millones, luego reducido a cinco mil, una ansiedad innecesaria por comunicar desde Economía. Por estas debilidades, se coló ahora el veneno indexatorio al cuerpo de Milei, una pésima novedad, aunque el acaba de prometer una declinación constante del proceso inflacionario durante el año próximo y que, en agosto, como remate de su obra, el gobierno logrará un registro que empiece con cero para calcular la inflación. Al menos una duda sobre ese pronóstico: si en los últimos seis meses aproximadamente no se pudo bajar del 2 por ciento el nivel del costo de vida con un dólar maniatado en el lecho de Procusto, la nueva tarea para bajar a cero será más complicada con una divisa que no pierde un gramo por mes y con una multitud de variables y sectores reclamando un mismo tratamiento. Mucho pecho y espalda tendrá que disponer Milei para que las ultimas medidas económicas de su gobierno sean nada más que una tontera, según Arriazu.

Si en el orden internacional, con el FMI, Milei tuvo un tropiezo, en otro rubro mundial también se le vuelve ardua la guerra: la AFA de Claudio Chiqui Tapia se revuelve contra todo tipo de embestidas, políticas y judiciales, primero porque dispone de magistrados afines y, segundo, debido a la poderosa estructura del futbol que lo cobija en intendencias y provincias. Aún así nunca fue tan expuesto el jefe del CEAMSE, Barracas Central y la AFA. Basta ver, solamente, la fotografía adrede que montó hace 24 horas junto al titular de la Conmebol Alejandro Domínguez y el poderoso Gianni Infantino de la FIFA, ambos también sacudidos en su momento por sospechas, acumulación de bienes, dinero y complicidades. Menos inmaculados que la Virgen, zafaron. Infantino se salvó de la cárcel, al revés de su antecesor Joseph Blatter, y ahora hasta participa en el casamiento más caro del mundo, en la India. Invitado de honor. Por su parte, Domínguez navegó acusaciones varias —el ex arquero Chilavert tiene una enciclopedia de denuncias—bajo el argumento de que si los Estados Unidos ya perdonaron al ex Presidente Horacio Cartes por su vinculaciones con el narcotráfico, a él no le corresponde ningún tipo de imputación. Personaje menor, se reconoce. Sería interesante que Mauricio Macri, amigo de ambos, pormenorizara sobre estos personajes antes de irse de vacaciones. Sería una ayuda para comprender la graduación del conflicto que ha logrado la hazaña de que Milei y el Grupo Clarin aparezcan en un mismo frente, que un cercano del ex mandatario como Daniel Angelici se imagine como sucesor anticipado de Tapia, que Messi y su familia se desentiendan de sus compromisos con el Chiqui, que el otro crack Di María —quien no es tan angelito, juran los fanáticos de Newell's Old Boys— intervenga en las redes como enemigo de Verón y que el desborde judicial del caso involucre al periodismo con Toviggino y un presunto desprolijo de las finanzas que creció en sucursales bonaerenses más que cualquier banco. O que llegue la crecida y sus deshechos a una provincia como Santiago del Estero, con el candidato presidencial Gerardo Zamora en la picota y con otro que fue candidato presidencial de inspiración peronista. Cada vez más piolines escandalosos tiene la pelota sucia.