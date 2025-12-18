El presidente Javier Milei pronosticó que para agosto de 2026 “la inflación va a ir a cero”, tras inisistir que que en el final del gobierno de Alberto Fernández corría a "17.000% y ahora está en 24%” anual.

“Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero", expresó Milei al participar del streaming oficialista Carajo.

“Lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Indice de Precios Mayorista. El programa está funcionando muy bien. Y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más”, subrayó el titular del Ejecutivo.

A la vez, el jefe de Estado destacó la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de octubre y apuntó contra el kirchnerismo por alentar “el riesgo kuka” antes de ese proceso.

“Sacamos 41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta”, resaltó Milei, que consideró que hubieran llegado al 50% si su cara estaba en la boleta.

“Nosotros llamamos riesgo kuka porque no solamente le pones una prima a la tasa de interés de EEUU. El ahorro sube cuando sube la tasa de interés porque sabes que el consumo futuro va a ser mayor. Por eso el ahorro es creciente con la tasa de interés. El dinero no tiene nada que ver acá, tiene que ver con como se van asignando los recursos”, explicó Milei.

Y agregó: "Era un escenario del fin del mundo, de no hay mañana, si no hay mañana no tiene sentido invertir en mañana porque no existe, lo que ocurre es que la demanda de esos bienes es de cero. Si ese mundo no existe, el precio tiende a cero y la tasa de interés de eso da el riesgo país. Eso es el riesgo kuka, mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”.

Milei y los 14 mamelucos de YPF

Milei contó que tiene “14 mamelucos” de YPF y usa “dos por día”, por eso últimamente se le ve con la misma vestimenta.

“A mí, YPF me regaló 14 mamelucos, dos por día. Optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo y veo a mis hijitos de cuatro patas, con los pelos, después me lo tengo que cambiar”, detalló Milei.

Milei en Oslo, con uno de sus mamelucos de YPF

El mandatario nacional recibió meses atrás el regalo de parte de YPF y desde ese momento se lo ha visto en reiteradas oportunidades ataviado de esa forma.

Incluso, recibió visitas en la Casa Rosada vestido con el mameluco y la semana pasada viajó a Noruega con esa ropa.

“Estuve de reunión en reunión, se hizo tarde y ya no tuve tiempo de cambiarme, por eso viajé así a Oslo”, aclaró Milei en Carajo.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

