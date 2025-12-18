Myriam Bregman contra Lilia Lemoine: "¡Que se callen esas cacatúas!"

En la sesión caliente en Diputados para aprobar el Presupuesto 2026, la legisladora de izquierda Myriam Bregman se cruzó duramente con su par libertaria Lilia Lemoine.

"Acá se está aplaudiendo cualquier cosa a cambio de ATN", expresó Myriam Bregman. Cuando la ibertaria Lilia Lemoine salió a cuestionarla, respondió: “¡Que se callen esas cacatúas!”

Lilia Lemoine a los gritos intentó interrumpirla durante su tiempo de exposición, que utilizó para repudiar el anuncio de bloqueo y posible invasión militar de Estados Unidos a Venezuela.

“¡Callate Lemoine, no tenés idea! ¡Callate la boca! No podés justificar y aplaudir un ataque a un pueblo de América Latina”, disparó la líder de izquierda.

Bregman reaccionó ante los aplausos brindados por diputados del oficialismo al plan del presidente norteamericano, Donald Trump, de intervenir en Venezuela, y formuló una cuestión de privilegio contra ellos.

“Me siento totalmente ofendida por ser parte de un país que tiene una ocupación colonial en Malvinas. Este nivel de cipayismo, de lamebotas que aplauden una acción criminal la avanzada militar contra Venezuela me obliga a presentar una cuestión de privilegio contra los diputados y diputadas”, anunció.

La referente del PTS subrayó que los pueblos de América Latina ya tienen experiencia en ese tipo de acciones de boicot económico e intervención militar, y mencionó en ese sentido al “bloqueo criminal” que ejecutó Estados Unidos contra Cuba en 1962.

Según Bregman, “Estados Unidos interviene en la región políticamente” y puso como ejemplo el reclamo del Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para que salga la sentencia judicial contra Cristina Kirchner antes del fallo condenatorio de la Corte Suprema, o el pedido de “impunidad de (Jair) Bolsonaro”.

“Avanzan condicionando a nuestro país, con (Scott) Bessent y Trump diciendo a quien hay que votar”, enfatizó sobre el apoyo explícito del gobierno republicano en las últimas elecciones a La Libertad Avanza.

“Llamamos a que un país que tiene a los ingleses en Malvinas se pronuncie ante esta injerencia imperialista”, concluyó.

