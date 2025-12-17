Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans: "Hacen lo que se le canta las pelotas"

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue designada hoy como titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hecho que fue cuestionado por José Mayans, líder de la bancada peronista del Senado.

Mayans protagonizó una escena poco usual para los modos de la Cámara alta cuando se sentó en la mesa de la Presidencia de la comisión, al lado de Bullrich, y, a los gritos, se expresó: “Hacen lo que se les canta las pelotas”.

También Mayans se quejó de una supuesta falta de interpretación del reglamento por parte de Bullrich. A la embestida se sumó el senador Martín Soria, de Río Negro, que afirmó que las comisiones se conformaron de manera “arbitraria”.

Lo cierto es que, más allá de los reproches de los peronistas, Bullrich fue votada en el cargo y desde las 11 presidirá la primera jornada de debate por la reforma laboral que envió el gobierno del presidente Javier Milei. Bullrich aspira conseguir dictamen el próximo viernes.

Mayans consideró inválido la conformación de todo lo tratado, ya que no hubo ninguna sesión en la que se hubiera solicitado la conformación de las comisiones y el número de senadores que tendría el oficialismo en las comisiones, comenzando por la de Trabajo. “Vamos a inaugurar esta etapa con el título, la incompetencia de Bullrich. Porque evidentemente la senadora no leyó el reglamento, porque en la sesión inaugural, tendría que haber levantado la mano y decir: ‘Cumpliendo con el artículo 14 vamos a designar las comisiones’”. Como eso no ocurrió, el formoseño interpretó que todo era inválido, e insistió en hablar de “la incompetencia de Bullrich”.



El jefe del interbloque Popular advirtió que esa bancada tiene 28 miembros y representan el 38,8% de la Cámara, lo que hace que les correspondan 7 representantes. “Porque es el promedio para arriba sobre 5 y nos da 7, también en las comisiones de 19 miembros. En las permanentes de 17 nos da 7, y en las permanentes de 19, nos da 7”, explicó, pues precisamente a su bloque le están adjudicando solo 5 senadores en cada comisión.



“Me sorprende cómo vienen con un atropello a la razón, como dice el tango, teniendo los números que tienen”, se quejó Mayans, que advirtió que el tema “va derecho al Poder Judicial, porque esto nace en forma totalmente torcida”.

Precisamente Bullrich tomó la palabra a continuación, solo para reclamarle al secretario Parlamentario que “proceda a lo que vinimos a hacer”. Fue entonces que el senador Bartolomé Abdala propuso a Bullrich para presidir la comisión “por este período de extraordinarias”, lo que despertó la airada reacción de Mayans.

Intervino a continuación el senador Martín Soria, quien aclaró que no los asombraba “esta manera compulsiva de avanzar sobre las instituciones, violando la Constitución y el reglamento de este Cuerpo. Lo vienen haciendo desde el primer día”, y se remontó a 2001, citando el gobierno de Fernando de la Rúa, para traer a colación que entonces también participó Patricia Bullrich de esa gestión. “Incendiaron la Argentina, hoy parece que les piden lo mismo desde afuera -lanzó-. En aquel momento sacaron la Banelco, ¿se acuerdan? Ahora debe ser Mercado Pago…”, ironizó.