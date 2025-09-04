José Mayans: “Las acusaciones de Bullrich son causales de juicio político”

José Mayans, a punto de iniciar en el Congreso los pedidos de informes por las denuncias de discapacidad, aseguró que “lo primero que se plantearon fueron las cuestiones de privilegio por la gravedad que tiene la denuncia que ha hecho la ministra de Seguridad”. En Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el senador advirtió, además, que las acusaciones de Patricia Bullrich contra periodistas, constituyen “causal de juicio político y de destitución”, y adelantó que buscarán que Karina Milei y otros funcionarios comparezcan ante el Congreso para dar explicaciones sobre el Caso Libra: "Si no tiene nada que ocultar, que venga".

José Mayans está a punto de comenzar en el Congreso los pedidos de informes por todas las denuncias de discapacidad. ¿Cómo avanza todo esto?

Lo primero que se plantearon fueron las cuestiones de privilegio por la gravedad que tiene la denuncia que ha hecho la ministra de Seguridad. Seguidamente después tratamos, ya habilitamos con dos tercios el tema del veto de la emergencia de discapacidad y ya empezó el debate. Así que estamos en buen camino, creo que va a ser aprobado, pues fue por más de 60 votos, o sea, solo votaron en contra los de La Libertad que No Avanza.

¿Cómo sigue el papel del Congreso de acá hasta el 10 de diciembre?

Creo que la acusación que ha hecho la ministra de Seguridad es gravísima porque, para amedrentar a estos periodistas, les acusó de vínculos con el narcotráfico y con el terrorismo. Imagínate, por ejemplo, un ministro de Seguridad de Estados Unidos o de cualquier país europeo haciendo este tipo de acusaciones sobre un grupo de periodistas, que aparte le dice: “No son periodistas, son espías.” Son acusaciones gravísimas. Yo creo que es causal de juicio político y de destitución. Porque es una persona que, eh, primero, está fuera de sus cabales. Porque, aparte de eso, no puede utilizar la seguridad nacional de esta forma, alterando el Estado de Derecho y la base fundamental que son las libertades fundamentales, entre las cuales está la libertad de expresión y, obviamente, la preservación de la fuente del periodismo del artículo 43 de la Constitución Nacional. No pueden desconocer esto.

Están haciendo cualquier cosa para tapar un hecho de corrupción gravísimo, de una denuncia que hace un alto funcionario del gobierno de Milei, que dice que él habló con el presidente primero y que le contó que la hermana y Lule Menem, empleado acá del Congreso hace 40 años. Por eso vamos a pedir que se haga presente. Pero digo: él denuncia eso, y después, obviamente, el presidente hace caso omiso. Y después le llaman a la Casa Rosada Karina y Lule. Hay una denuncia formal por parte de un alto funcionario, al cual, por denunciar, hechos graves.

El juicio político es juicio y es político a la vez. O sea, para que haya un juicio político debe haber semiplena prueba para que un juicio avance, pero al mismo tiempo tiene que haber condiciones políticas para que la suficiente mayoría de las fuerzas políticas deseen que avance, ¿usted cree que se están dando las condiciones para que exista, en los próximos meses, un avance en el tema de juicios políticos?

Circunstancialmente estoy a cargo del Partido Justicialista y hay presidentes de otras fuerzas políticas que son instituciones fundamentales de la democracia. Recién, cuando hablé, les cité a los presidentes de los partidos políticos a ver de que los legisladores de ambas cámaras se pongan en marcha con este tema. Aparte de eso, nosotros vamos a pedir que venga la secretaria general con rango de ministro, Karina Milei, a comparecer ante el Senado ante estas graves acusaciones, a dar explicaciones.

Y, obviamente, también, este, en el caso de Lule Menem, que es empleado del Congreso, también por la ministra de Seguridad, por estas graves acusaciones que ha hecho. En la próxima labor parlamentaria pensamos que podemos llegar a un acuerdo y, obviamente, que estamos en contacto con la Cámara de Diputados para que pongan en marcha los mecanismos que corresponden para salvar el sistema democrático y para curar esto que reclama realmente la democracia: evitar este tipo de amedrentamiento, de amenaza y de la utilización del Poder Judicial. Porque acá hay un juez que le hizo lugar a todo esto en contra de la Constitución Nacional.

¿El Congreso está en condiciones de obligar a que vaya a declarar Karina Milei?

Sí. En la Cámara de Diputados ya la propusieron a Karina y la pueden traer por la fuerza pública. Y nosotros también. O sea, nosotros vamos a esperar lo de Diputados, pero el miércoles de la semana que viene vamos a tratar de hacer una labor parlamentaria donde vamos a ver el tema del caso de Karina, el caso de la ministra de Seguridad y también es el caso de Lule Menem, empleado del Senado.

¿Cuándo imagina usted cuánto tiempo va a pasar entre que estos funcionarios puedan ser interpelados en el Congreso? ¿Es un proceso que lleva un mes?

No, en el caso de la Cámara de Diputados de la Comisión es inmediato, ya está primera en lista Karina. O sea, a partir de ahí, la primera que tiene que venir a Diputados, eso es por el caso Libra.

Si yo no entiendo mal, no se le coloca fecha, porque si se le coloca fecha, la persona podría decir: “esa fecha no puede”.

Acá tenemos obligaciones constitucionales, tenemos que cumplirlas. Así que si no tiene nada que ocultar, al contrario, que venga, por ejemplo, a diputado del caso Libra, que venga la interpelación de diputados y que le explique al pueblo argentino qué pasó.

¿Esto sucederá antes de las elecciones de octubre?

El marco, para mí, es el tiempo que tiene la Cámara de Diputados para hacerse cargo del hecho, que es un hecho que es gravísimo. O sea, que para mí, a partir de la semana que viene, pueden elaborar tranquilamente el programa de llamado en la comisión. La semana que viene, también estamos tratando de ponernos de acuerdo en el tema de la presencia de los funcionarios acá, que a mí me parece que, si no tienen nada que ocultar, es un lugar como para que se presente ante los representantes del pueblo y de las provincias, explicar lo que está pasando con el gobierno, que está obviamente con un grave problema y que, obviamente, esto le da una desconfianza total a las decisiones que toma el presidente.