Congreso Nacional

El Senado debate el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y la regulación de los DNU

La oposición se dispone a rechazar el veto del presidente a la normativa que incrementa la partida presupuestaria y dispone la actualización de aranceles en el área de Discapacidad Asimismo, la Cámara alta considerará un proyecto destinado a restringir las atribuciones del Presidente para evitar la elusión del control legislativo.

En medio de la crisis por el presunto escándalo de coimas en Discapacidad que golpea al Gobierno, la oposición se prepara para capitalizar este momento crítico en el Senado, un escenario donde el oficialismo no logra revertir una seguidilla de derrotas.

Con este objetivo, la Cámara Alta sesiona este jueves para conceder la media sanción a un proyecto que modifica el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) —limitando así el poder del Ejecutivo— y para avanzar en el rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En desarrollo...

