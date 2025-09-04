Passalacqua sobre el amparo ante la Corte: "Debimos cuidar a los hermanos misioneros que están pasando por un acto de humillación"

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, explicó que la presentación judicial contra la suspensión de pensiones por discapacidad busca “amparar y cuidar a los hermanos misioneros” afectados por la medida de la ANDIS.

Misiones a la Corte por las pensiones por invalidez: "El recorte afecta a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad"

“Es algo impiadoso, espantoso”

“Presentamos ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para amparar y cuidar a los hermanos misioneros que están pasando por un acto de humillación, de vejación, con el personal y la política que llevó adelante el ANDIS”, agregó el mandatario en declaraciones realizadas en Salto Encantado.

“Yo nunca lo había visto, es algo impiadoso, espantoso, no tengo palabras”, enfatizó Passalacqua.

“Lo único que podíamos hacer seriamente, además de las declaraciones y todo lo que estamos haciendo, opinar, era actuar ante la Justicia, para que ellos se encuentren en algún momento delante de un juez y respondan por sus acciones”, argumentó.

Consultado sobre las causas de esta situación, Passalacqua aseguró: “No lo sé. Hoy un funcionario no conoce la realidad de Misiones, no tiene idea del país, mucho menos del interior”.

“Es una falta de sensibilidad total. Me pongo estresado con este tema, te juro, estoy explotado”, recalcó.

“Y lo otro, que es la justicia, veremos cómo responde”, concluyó Passalacqua.

D’Alessandro: "El verdadero ‘triángulo de hierro' es Karina, Lule y Martín Menem"

Amparo ante la Corte

En el expediente Nº 2128/2025 “Misiones Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo”, el Gobierno provincial solicitó “el restablecimiento inmediato del pago de las pensiones suspendidas, la liquidación de los retroactivos adeudados, la nulidad de auditorías irregulares realizadas en el territorio provincial, y medidas que garanticen la continuidad de las prestaciones, la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”.