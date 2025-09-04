D’Alessandro: "El verdadero ‘triángulo de hierro' es Karina, Lule y Martín Menem"

El presidente del bloque Coherencia en la Cámara de Diputados, Carlos D’Alessandro, aseguró que “los Menem tienen soldada la lapicera del poder en la mano en la parte política del Gobierno”, y que “el verdadero ‘triángulo de hierro' es ese, Karina, Lule y Martín Menem”.

“La Liberad Avanza manejada por Lule Menem y Karina Milei dejó caer las principales banderas que teníamos, que era luchar contra la corrupción, las coimas y la casta”, agregó el exintegrante del bloque de la Libertad Avanza.

"Doble comando"

Además señaló que diputados que conformaron el bloque Coherencia “nos abrimos por motivos ideológicos” de la bancada de LLA al tiempo que destacó que en el Gobierno hay un doble comando, ya que “Javier (Milei) maneja la parte económica y Karina (Milei) la parte política”.

"La democracia interna se agotó"

“La democracia interna se agotó”, sostuvo el diputado en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

Y luego recordó “cuando en San Luis nos intervienen el partido a las 11 de la noche de un domingo para bajar nuestra lista de candidatos y poner otra a conveniencia de Lule Menem”.

D'Alessandro consideró que desde La Libertad Avanza se debe “recuperar la coherencia” porque la gente “votó a Javier Milei con la bandera de ir contra la casta y la corrupción”.

Eso “se convirtió en un slogan vacío, y eso es lo que siente la gente que nos votó hace menos de dos años”, finalizó el legislador por San Luis.