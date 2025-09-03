Roberto Piazza sobre Shein: “Tenés que ser una modelo para que la ropa te quede divina porque es de una calidad mala”

El reconocido diseñador de moda, Roberto Piazza, aseguró que la ropa de Shein es “de baja calidad” y “de bajo nivel de confección” en medio de la polémica por los costos de este tipo de plataformas.

Reconocido diseñador de moda sobre el fenómeno Shein: “Es una estafa, la calidad es fatal”

“Pinterest y Shein”

“Hay dos cosas que detesto en mi vida de diseñador. Uno es el Pinterest. Porque vienen las clientas con la fotito del Pinterest, con vestidos hechos en Turquía o en Dubai que son increíblemente fastuosos, que se hacen en serie algunos y otros no, y que es imposible replicarlos, porque primero que no copio y segundo que son vestidos que cuestan por ejemplo 100 mil dólares”, explicó.

“Entonces la clienta viene y dice ´Ah yo quiero esto´. Y yo le digo ´pero esto yo te lo puedo hacer pero acá en Argentina te vas a gastar una fortuna´." Bueno eso lo detesto”, agregó en declaraciones a Radio Buenos Aires.

“Y después Shein que yo lo prohibiría directamente así de una o le cobraría impuestos para que la gente compre, que compren obviamente como Wish y tantos más. Primero le digo a la gente que compra mucho en Shein que tenés que ser una modelo para que la ropa te quede divina porque la ropa es de una calidad mala o sea es ropa china. Es ropa de baja calidad, de bajo nivel de confección ”, expresó Piazza.

Aunque luego aclaró: “Ahora si vos tenés un cuerpo privilegiado... yo tengo amigas mías que son mannequins que son divinas y se compran un montón de ropa en Shein a dos mangos y le queda perfecto”.

“No me lo voy a comprar nunca”

Además el artista precisó que él es “talle europeo 52” que “nunca” se va a comprar un saco de Shein porque “hay un millón en todo el mundo y los 2 millones, 3 millones lo tiene cualquiera”.

“Yo lo he visto en Europa base y todo el mundo compra. Aparte no me gusta tener ropa que lo compra todo el mundo es bueno hay gente que no le importa. Yo para comprarme un saco de Shein me tengo que comprar un 56 porque está todo fabricado según la talla de los orientales que son la mitad que nosotros. Entonces está todo muy mal marcado”, detalló.

“Acá en la Argentina los fabricantes de prêt-à-porter estuvieron con mucho tiempo de malaria y ahora van a tener que ponerse las pilas y tener que trabajar con buena moldería, con buenas telas que ya entran telas buenas de vuelta, y van a tener que competir con precios porque hay marcas que son buenas, tienen cosas buenas pero están sobrevaluadas”, concluyó Piazza.