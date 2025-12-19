El Nuevo Banco del Chaco descontará el anticipo de aguinaldo el 22 y 23 de diciembre sin intereses

El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) informó que los préstamos otorgados como anticipo de aguinaldo serán descontados los días lunes 22 y martes 23 de diciembre, sin aplicar intereses por mora, aun cuando el vencimiento original de la cuota estuviera previsto para el 19 de diciembre.

La decisión busca acompañar el cronograma oficial de pago del medio aguinaldo confirmado por el Gobierno provincial y brindar previsibilidad a los clientes que accedieron a esta línea de financiamiento. De este modo, el débito del anticipo se realizará de manera automática junto con la acreditación del Sueldo Anual Complementario.

Según detalló la entidad bancaria, el lunes 22 cobrarán los pasivos provinciales, mientras que el martes 23 será el turno de los trabajadores activos. En ambos casos, el monto a descontar corresponderá exclusivamente al capital del préstamo otorgado, sin cargos adicionales, intereses punitorios ni penalidades.

Desde el NBCH también reiteraron advertencias vinculadas a la seguridad digital, al remarcar que la entidad no solicita simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones ni transferencias de dinero. Ante cualquier consulta, recomendaron operar únicamente a través de los canales oficiales, como el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624-161290 o las redes sociales institucionales.

El anuncio se da en el marco del cronograma de pago del aguinaldo de diciembre de 2025, confirmado por el Ejecutivo provincial. Los depósitos estarán disponibles desde las 21 horas en cada fecha, mientras que funcionarios, ministros y autoridades percibirán el medio aguinaldo recién junto con los haberes de enero.