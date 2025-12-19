Promos del Banco de Corrientes: la guía definitiva para aprovechar el 40% de descuento y cuotas sin interés

De cara a las celebraciones de fin de año, el Banco de Corrientes (BanCo) puso en marcha un agresivo paquete de promociones para incentivar el consumo local y aliviar el bolsillo de sus clientes. Las medidas, que estarán vigentes desde este viernes 19 de diciembre, contemplan descuentos de hasta el 40% y la posibilidad de financiar compras en hasta 6 cuotas sin interés.

Las propuestas se dividen en dos ejes centrales: el abastecimiento de la mesa navideña y la compra de regalos en rubros generales.

Promoción “Súper Fiestas”: ahorro en alimentos

Esta bonificación está diseñada específicamente para las compras en supermercados, carnicerías, bodegas y comercios del rubro alimenticio.

Días de vigencia: 22, 23, 29 y 30 de diciembre.

Beneficio: hasta 40% de reintegro en un pago.

Cómo se compone: un 10% sin tope con tarjetas de crédito y débito del BanCo, más un 30% adicional utilizando la billetera MÁS Banco MODO (con tope de $30.000 por cuenta).

Promoción “Especial Fiestas”: indumentaria y regalos

Con más de 1.000 comercios adheridos en toda la provincia, este beneficio abarca jugueterías, librerías, zapaterías, perfumerías, artículos de decoración y bicicleterías, entre otros.

Especial Navidad: 19, 20 y 21 de diciembre.

Especial Reyes: 3 y 4 de enero de 2026.

Beneficio: hasta 40% de reintegro y financiación de hasta 6 cuotas sin interés .

Cómo se compone: un 20% sin tope con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo, sumado a un 20% adicional con MODO (con tope de $20.000).

Cómo acceder a los beneficios

Desde la entidad recordaron que para maximizar los descuentos es fundamental utilizar la billetera digital vinculada a las cuentas del banco. Aquellos usuarios que aún no posean tarjeta de crédito pueden solicitarla a través del 0800-444-0160 o mediante el sitio web oficial.

Para consultar el listado completo de locales que participan de estas promociones, las bases y condiciones están disponibles en el portal exclusivo www.promosdelbanco.com.